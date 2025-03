Más de 1.600 pacenses vuelven a la calle de los bares

Este sábado 1.600 pacenses recuperaron la sensación de estar de fiesta ante la mítica puerta negra con letras rojas iluminadas. El cartel de 'El ... Mercantil' volvió a iluminar una fiesta, la 501, que fue un gran éxito en su segunda edición. El evento, ambientado en los años 80 y 90, se inspiró en los bares míticos de esa época incluyendo también el Jueves o La Bellota de Oro en su decoración.

En la segunda edición la fiesta se trasladó a Ifeba y recordó, en muchos sentidos, a las habituales reuniones de exalumnos que se ven en las películas americanas. «El 80% de los que estamos aquí nos conocemos», dijo divertida una de las asistentes. «Muchos hemos sido compañeros de instituto o nos hemos visto en los bares que ahora se recuerdan», añadió Jesús Puebla, uno de los pacenses que se disfrazó para ir, en su caso de roquero con chupa y pañuelo rojo.

La ambientación comenzaba nada más cruzar la puerta cuando los invitados recibían una bolsa de chucherías y unas gafas de sol. El pabellón estaba lleno de coches de la época, como un Ford Fiesta, Mercedes antiguos o la furgoneta de Butanos Teófilo.

Hasta los coches chocantes

Al acceder los invitados también se encontraban una habitación 'ochentera' con computadora, 'scalextric' o un abanico del grupo Locomía. En medio de la pista de baile estaba una de las principales atracciones de la jornada, los coches chocantes de la familia Naranjo que dieron momentos muy divertidos a los asistentes. «No me acuerdo de la última vez que había montado, décadas. Ahora se montan mis hijos en la feria, pero hoy nos hemos animado todos los amigos», confesó Maribel Martín que se hizo, para la ocasión, las míticas ondas del pelo plisado.

En una de las paredes laterales se recreaban las fachadas de los bares homenajeados que fueron el centro de muchas conversaciones nostálgicas. «La calle de los bares era donde nos criamos todos desde chicos. Donde salíamos, donde no había teléfonos móviles. Nos encontrábamos en el bar habitual, y si no estaban tus amigos, sabías que estarían en el siguiente o el siguiente. No había más, seguías la ruta de tus amigos y te encontrabas con ellos», explicaba este sábado José Ignacio que estaba encantado con la cita. «Hay un ambiente genial. Estamos gente de toda la vida, gente que nos conocemos de toda la vida y con el ambiente que teníamos hace muchísimos años, un ambiente de música, de amigos y de abrazos».

La fiesta 501 comienza la hora de comer y se alarga hasta la noche. La música es una constante, pero a media tarde comenzaron las sorpresas como la entrada del organizador y maestro de ceremonias, Juan y punto, que llegó al escenario en el mítico coche de Michael Knigt.

Juan y punto cantó varios temas con la orquesta que conquistó al público haciendo versiones de los 80 y 90. Luego llegó uno de los momentos estrella de la jornada con el concierto de 'No me pises que llevo chanchas'.

En cuanto al vestuario, no faltaron camisetas de Regreso al futuro, Naranjito o disfraces enteros de la película 'Grease'. Otros optaron por el rock con los emblemas de Nirvana o ACDC. No faltaron los calentadores y los cardados.