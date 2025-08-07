HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

157 municipios pacenses y 15 entidades menores contarán con «radares pedagógicos»

Redacción

Badajoz

Jueves, 7 de agosto 2025, 08:06

Un total de 157 municipios y 15 entidades locales menores de la provincia de Badajoz contarán con 'radares pedagógicos', que no tienen capacidad de denuncia sino que «cumplen principalmente una función educativa e informativa» a los conductores. En concreto, los equipos muestran la velocidad real de cada vehículo y lanzan mensajes de advertencia como 'reduzca la velocidad' o 'atención, zona escolar', con el fin de fomentar una conducción más segura en zonas sensibles.

La instalación de estos aparatos enmarca dentro del Plan Provincial de Radares Pedagógicos puesto en marcha por la Diputación de Badajoz en junio de 2024, cuyo objetivo «es aumentar la seguridad vial a través de la concienciación ciudadana y la recopilación de datos de tráfico», que avanza «a buen ritmo».

El plan cuenta con una inversión global de 879.085,12 euros y los ayuntamientos de la provincia presentaron la documentación necesaria para acogerse a la subvención, que se otorgó en régimen de concurrencia no competitiva, según informa la Diputación de Badajoz en nota de prensa.

