Más de 1.500 jóvenes pasan por la Feria de Empleo ‘Talent Day Experience’

Más de 1.500 jóvenes han recorrido los pasillos de la feria de empleo ‘Talent Day Experience’ de la Diputación de Badajoz y la ... Cámara de Comercio.

Así, en la localidad pacense de Santa Amalia ha tenido lugar la última de las ferias de empleo ‘Talent Day Experience’, que pretende conectar a jóvenes en búsqueda activa de empleo con empresas que demandan nuevos perfiles profesionales que incorporar.

Este ciclo ha terminado con la participación de un total de 26 stands en Santa Amalia, que sumados a las tres ediciones anteriores en Monesterio, Herrera del Duque y Almendralejo, ha acabado superando el centenar de empresas participantes, permitiendo crear un espacio de contacto directo entre candidatos y empleadores, y favoreciendo entrevistas personales, entrega de currículos, talleres y charlas motivacionales.

Emprendimiento

A lo largo de las diferentes jornadas, los jóvenes asistentes han participado en entrevistas, visitado los distintos stand informativos de empresas e instituciones, asistido a talleres prácticos y ponencias de profesionales de reconocido recorrido en el ámbito del emprendimiento y la gestión de talento, como Christian Magritte, Zulema Romero (La Romerina Eventos), Ana Isabel M. (Inverta Mentor) y Rodrigo Ortiz (Irre Soluciones).

Las diferentes programaciones también han incluido un desayuno networking que ha servido como punto de encuentro informal para fomentar relaciones y contactos profesionales.