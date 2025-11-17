Más de 1.200 elementos mejorarán la accesibilidad en 173 municipios

La Diputación de Badajoz publicó el viernes, en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), la resolución de concesión de subvenciones del Plan Provincial ... de Accesibilidad 2025, que cuenta con una dotación total de 686.907,62 euros, que ha permitido beneficiar a 173 municipios de la provincia e impulsar la instalación de más de 1.200 elementos de accesibilidad en sus espacios públicos.

Esta línea de ayudas impulsada a través del área de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio está destinada a financiar la adquisición e instalación de elementos de accesibilidad en municipios de menos de 20.000 habitantes y en entidades locales menores de la provincia.

En esta edición se consolida la novedad introducida en 2024, que otorga a los ayuntamientos plena autonomía para seleccionar los elementos de accesibilidad más adecuados a sus necesidades. De este modo, cada municipio ha podido solicitar financiación para aquellos recursos que considere prioritarios.

Los elementos subvencionados incluyen una amplia variedad de soluciones, entre bancos y mesas de pícnic adaptadas, mesas de juego inclusivas, papeleras accesibles, elevadores hidráulicos, apoyos isquiáticos, asideros laterales para adaptación de vehículos, WC químico portátil para personas con movilidad reducida, fuentes accesibles, ascensores acuáticos, cabinas de aseo específicas para personas ostomizadas o sillas anfibias para facilitar el acceso al agua, entre otros.

Para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, las entidades han tenido que solicitar un informe de idoneidad sobre los elementos que deseen instalar a la Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura (Otaex), a la Oficina de Accesibilidad Cognitiva y Lectura Fácil de Extremadura (Oacex) o a cualquier entidad o profesional cualificado.

Los importes se han repartido entre los municipios según tramos de población de la siguiente forma: de 1 a 999 habitantes, 3.720 euros; de 1.000 a 4.999 habitantes, 4.000 euros; de 5.000 a 9.999, 5.000 euros; y de 10.000 a 19.999 habitantes, 6.000 euros.

La Diputación de Badajoz ha señalado que, con este tipo de iniciativas, reafirma su compromiso con la accesibilidad y los ODS, en especial el 9 (Industria, Innovación e Infraestructuras), 3 (Salud y Bienestar), 10 (Reducción de Desigualdades) y 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles).