1.148 personas han solicitado las viviendas de VPO que proyecta la Junta en Badajoz

En Badajoz, la Junta anunció la construcción de 477 viviendas de protección oficial dentro del plan Habita Extremadura. Los edificios se proyectan en zonas ... de expansión urbanística como la avenida de Elvas, Cerro Gordo, La Pilara, Suerte de Saavedra y Huerta Rosales. Hasta el pasado 6 de noviembre, la bolsa de demandantes de estos futuros pisos en la capital pacense tenía 1.148 solicitudes, según datos facilitados a HOY por la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.

El plazo para inscribirse como demandante aún no está cerrado, añade la Junta a este diario, por lo que las personas interesadas pueden cursar su solicitud a través de la web de la promotora pública Urvipexsa, con el formulario que se adjunta en esta información.

Al igual que sucedió con las VPO que pondrá en el mercado la Inmobiliaria Municipal de Badajoz (Inmuba) -con 5.500 solicitantes para 82 viviendas en Ronda Norte y Cuartón Cortijo-, al haber muchos más solicitantes que viviendas, habrá que recurrir a un sorteo público del que saldrán los potenciales compradores. A preguntas de este medio, la consejería responde que aún no hay fecha para dicho sorteo.

De las promociones proyectadas en cinco zonas de la ciudad, los pisos que comenzarán a levantarse antes en las parcelas que ha cedido el Ayuntamiento de Badajoz son «los que tienen mayor demanda», es decir, los previstos en la avenida de Elvas, con un bloque de 61 viviendas y otro de 28. Los solares se sitúan junto a Decathlon, en una zona de «expansión residencial con excelentes estándares de urbanización en frente de la Universidad».

IVA reducido al 4%

La superficie útil de esas viviendas que podrán comprar quienes cumplan una serie de requisitos económicos será de 80 metros cuadrados, con posibilidad de que sean 60 metros en algunos casos. Todos los pisos dispondrán de garaje y trastero, y se diseñarán con «altos niveles de eficiencia energética». Se ofertarán a un «precio asequible», con un IVA reducido al 4 por ciento. La financiación bancaria abarcará hasta el 80 por ciento del precio y adjudicatarios podrán solicitar la ayuda para dar la entrada, un respaldo económico que puede llegar hasta los 10.000 euros para menores de 35 años.

En toda la región, la Junta anunció que el Plan Habita Extremadura levantará 3.000 nuevos hogares.