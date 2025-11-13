HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Construcción de pisos en la avenida de Elvas de Badajoz, donde también se levantarán bloques de viviendas protegidas. HOY
Vivienda protegida en Badajoz

1.148 personas han solicitado las viviendas de VPO que proyecta la Junta en Badajoz

Los primeros dos edificios se levantarán en la avenida de Elvas, la zona que tiene más demanda de VPO

Ángela Murillo

Ángela Murillo

Badajoz

Jueves, 13 de noviembre 2025, 07:36

Comenta

En Badajoz, la Junta anunció la construcción de 477 viviendas de protección oficial dentro del plan Habita Extremadura. Los edificios se proyectan en zonas ... de expansión urbanística como la avenida de Elvas, Cerro Gordo, La Pilara, Suerte de Saavedra y Huerta Rosales. Hasta el pasado 6 de noviembre, la bolsa de demandantes de estos futuros pisos en la capital pacense tenía 1.148 solicitudes, según datos facilitados a HOY por la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La mujer que fue arrollada por un caballo en Arroyo de la Luz reclama 1,3 millones al Ayuntamiento
  2. 2 Suspendido el Mercado Medieval de Cáceres
  3. 3 Osuna acompaña a Gallardo en la lista de la Asamblea, en una candidatura del PSOE muy renovada para el 21-D
  4. 4 «Por muy pequeño que sea tu gallinero, hay que tomar conciencia contra la gripe aviar»
  5. 5 Así se ha visto la aurora boreal sobre Extremadura: un espectáculo histórico en el cielo
  6. 6

    Educación suma una decena de llamamientos urgentes ante la dificultad para cubrir vacantes
  7. 7

    Un auto del Supremo respalda que Gallardo y Sánchez sean juzgados por el TSJEx
  8. 8

    La Junta confirma ocho focos de gripe aviar en aves silvestres de Extremadura
  9. 9 De la calma de un pueblo a conquistar pasarelas: así es el diseñador extremeño Rubén Murga
  10. 10 Los cuatro detenidos en Navalmoral estafaban presuntamente en el seno de una entidad religiosa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy 1.148 personas han solicitado las viviendas de VPO que proyecta la Junta en Badajoz

1.148 personas han solicitado las viviendas de VPO que proyecta la Junta en Badajoz