10.600 metros del Hospital Provincial de Badajoz buscan destino El mercado gastronómico y la Escuela Oficial de Idiomas ocupan la mitad de las cuatro plantas sobre rasante del inmueble y dejan libre el resto

10.638 metros cuadrados del Hospital Provincial quedarán libres una vez que el mercado gourmet y la Escuela Oficial de Idiomas abran sus puertas. Esto implica que prácticamente la mitad del inmueble, sin contar con la planta subterránea, buscan destino.

La Diputación prepara la documentación que le hará llegar al alcalde, Francisco Fragoso, para que el Ayuntamiento decida qué servicios se pueden prestar desde este inmueble. La institución provincial irá cediendo el espacio siempre que el uso sea público y que llegue acompañado de financiación porque el presidente, Miguel Ángel Gallardo, no está dispuesto a seguir al frente de este proyecto. Hubo un cambio hace un par de semanas, cuando HOY publicó que Mercadona estudiaba abrir un supermercado en el inmueble.

Fragoso preguntó por qué podía ubicarse la tienda y no el centro de salud y Gallardo respondió anunciando que no habría súper y que a partir del ahora el Ayuntamiento decidirá qué se hace dentro del inmueble. Eso sí, no permitirá ningún otro uso mercantil más allá del mercado gourmet que abrirá sus puertas el próximo año.

El edificio quedará cortado prácticamente a la mitad. La zona de la planta baja que está aún disponible para otros usos se corresponde a la capilla, que tiene el acceso a la calle Pedro de Valdivia, la calle peatonal Sor Agustina y la vuelta del edificio a la calle Manuel Fernández Megías, desde donde en su día se entraba también el antiguo centro de salud de Los Pinos.

Ese mismo esquema se reproduce en las tres plantas superiores. En la baja quedan libres 2.716 metros cuadrados, de los que 65 estaban destinados a servir de acceso directo al centro de salud de Los Pinos. En la primera planta existen otros 2.734 metros cuadrados sin uso previsto, de los que solo 28 usaba el antiguo centro de salud como zona de paso entre las distintas plantas. En la siguiente altura, la segunda, hay libres 2.690 metros cuadrados. Era en esta planta donde se encontraba fundamentalmente el centro de salud antes de ser trasladado a la ronda del Pilar. 1.167 metros cuadrados estaban ocupados por las consultas, lo que implica que más de la mitad del espacio seguía libre. En la tercera altura tienen 2.497 metros cuadrados libres, un espacio que nunca estuvo ocupado por el centro de salud de la zona centro.

Es decir, en su día había 1.260 metros cuadrados destinados a Los Pinos. El SES estudia ya devolver el centro de salud a este inmueble, aunque cuando han hablado de las necesidades de espacio han apuntado a entre 2.500 y 4.000 metros cuadrados.

Aún así, si finalmente se instalara ahí el centro de salud y requiriera el máximo, quedarían disponibles otros 6.600 metros cuadrados para albergar cualquier otro servicio.

Gran parte de esta zona libre del inmueble no está protegida porque su construcción es reciente. Además, las posibles funciones que ahí se pueden trasladar son muy amplias porque el uso urbanístico del inmueble se desclasificó en 2005. Se hizo para facilitar su rehabilitación y apertura como parador nacional. Pero, como se sabe, ese proyecto no salió adelante. Sin embargo, el edificio quedó sin uso específico. Y por eso ahora puede acoger funciones diversas.

Perímetro

La zona protegida y con fachadas hacia Pedro de Valdivia, San Atón y Manuel Fernández Megías contendrá el mercado gourmet. Los puestos se ubicarán en el perímetro del edificio, en la planta baja de la zona antigua del inmueble.

El objetivo es que los visitantes puedan recorrer la planta baja, de manera que puedan pedir una tapa y pasear por ella. Entre otros sitios, los patios del edificio donde se podrán colocar terrazas de los propios puestos y compartir espacio con otras actividades.

La idea original de la Diputación era abrir la planta baja completa, con calles interiores que permitieran a los viandantes cruzar el edificio en su camino diario.El objetivo era que la gente lo usara y el edificio fuera cogiendo vida, aunque no será posible en primer momento porque no actuarán en la mitad de la planta baja y de momento no se sabe cuándo se rehabilitará.

Las tres plantas superiores sobre el mercado acogerán la Escuela Oficina de Idiomas. La Consejería de Educación pidió 3.000 metros cuadrados para crear 25 aulas, una biblioteca de 100 metros cuadrados, un laboratorio de idiomas de 60 metros, una sala de usos múltiple audiovisuales de 150 metros y una de informática de 200 metros cuadrados. Habrá también espacios para los profesores.

Hasta aquí es el espacio que la Diputación ha comprometido.

En su día se habló también de que las plantas segunda y tercera acogieran la Biblioteca Regional, que ahora está en la Alcazaba, pero la Diputación no lo ve ya claro. Igualmente se propuso que el Archivo Provincial se ubicara en la planta más alta junto a un espacio libre para empresas, aunque de esto tampoco se ha vuelto a hablar y ese espacio está disponible para cualquier otro servicio.

El inmueble cuenta también con una planta sótano, pero quedó excluida de la primera fase de rehabilitación ahora en marcha.