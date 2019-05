Más de 10.000 euros en pérdidas por la quema de 10 contenedores este mes

Los actos vandálicos no sólo han afectado durante los últimos días al paseo del Rivillas. También se han cebado en las últimas tres semanas con los contenedores de basura, causando pérdidas superiores a los 10.000 euros.

Antonio Ávila ha explicado que desde comienzos de mayo han sido calcinados cuatro contenedores en Suerte de Saavedra, cinco en la zona de Las Moreras y uno en Gévora. «Sólo en reponer los contenedores nos vamos a gastar 10.000 euros, pero a ese dinero hay que sumar el coste que supone a los bomberos, al servicio de limpieza, a la policía... Son recursos que se destinan a ese fin en lugar de gastarse en otras cosas que no pueden hacerse por culpa de esas personas que prenden los fuegos».

«No me acostumbro a esto, como no me acostumbro a la gente que tira papeles al suelo ni a los industriales que no recogen las servilletas en las zonas donde colocan veladores», concluye Antonio Ávila, que confía en una pronta identificación de los causantes de los fuegos.