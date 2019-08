«Doy 1.000 euros a quien encuentre a mi perro Moncho»

«Pasé por una situación complicada, perdí 21 kilos en 15 días. En ese momento Moncho llegó a mi vida. Gracias a él yo comía y salía a la calle», cuenta emocionada Verónica Guillermo.

Moncho es un yorkshire que lleva más de tres meses desaparecido. Su dueña ofrece mil euros de recompensa a quien le encuentre y devuelva la mascota.

Guillermo está desesperada por volver a recuperar al perro. Afirma que ha colocado por la calle más de tres mil anuncios para buscar a Moncho en Badajoz e incluso los ha pegado en otras ciudades, como Madrid y Barcelona. «Cada vez que puedo me muevo y me voy a pegar cárteles». Para ella el pequeño yorkshire es como un hijo, llevan juntos siete años y cuenta que gracias a él pudo superar el divorcio tras 17 años casada.

«Moncho es como un bebé para mí. Pasé por una situación difícil y fue él quien me levantó. Gracias a su compañía no me sentía sola», recuerda Guillermo.

El 7 de mayo fue la última vez que la dueña del yorkshire vio a su mascota, desde entonces no ha dejado de buscarlo ni piensa dejar de hacerlo hasta que lo encuentre. Afirma que hará «lo imposible por encontrarlo».

Guillermo no es la única que está sufriendo por la pérdida. Tiene un bebé de 22 meses que ha crecido con el perro y estaba acostumbrada a dormir con él.

La madre se emociona al contar que todos los días su hija pregunta y llora por el animal. «Recuerda a Moncho todos los días, quiere saber dónde está. Si vamos por la calle y ve a un perro llora porque piensa que es él», añade.

Los últimos meses de la familia han sido muy duros, echan mucho de menos al pequeño yorkshire. Guillermo cuenta que le han dado diversos ataques de ansiedad y que está dispuesta a lo que sea para recuperarlo.

«Ofrecemos una recompensa de mil euros. No haremos preguntas ni denunciaremos, solo queremos a Moncho en casa», lamenta.

En la peluquería

Sucedió hace tres meses. No era la primera vez que la dueña de Moncho lo dejaba en la peluquería canina para bañarlo, solía hacerlo todos los meses y afirma que no había tenido ningún problema con el servicio. Recuerda que una hora después de dejarlo allí le llamaron diciendo que lo habían perdido.

«Parece que se lo ha tragado la tierra, nadie lo vio aquel día ni he tenido noticias de que lo hayan vuelto a ver desde entonces», cuenta la dueña de la mascota.

Muchas personas se han interesado por la desaparición de Moncho. En las redes sociales Guillermo ha recibido apoyo desde diversas partes de España. «Tengo a gente divulgando en Almería, Valencia y Madrid», añade.

Según la dueña del yorkshire, la explicación que le han dado los responsables de la tienda es que el perro se escapó del arnés y salió por la puerta cuando un cliente entraba. Una vez en la calle salió a correr y no pudieron cogerlo. Esas son las últimas noticias que Guillermo tiene de Moncho. Lleva cuatro meses sin parar detrás de la mascota y asegura que no parará hasta encontrarlo.

Los propietarios de la peluquería han preferido no hacer declaraciones a HOY.