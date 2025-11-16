Rocío Romero BADAJOZ. Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Política de larga trayectoria y escritora con varios libros, Rosa Díez (Vizcaya, 1952) acaba de publicar 'La sombra: Memoria Histórica de Zapatero', editado por Plaza & Janés. El trabajo es un repaso a la trayectoria del expresidente del Gobierno desde que se gestó su candidatura a secretario general del PSOE hasta la actualidad. A juicio de la que fue jefa de la delegación socialista española en el Parlamento Europeo y cofundadora de UPyD, «Zapatero es el cáncer y Sánchez la metástasis. Son la misma podredumbre».

El próximo jueves presentará el libro en Badajoz dentro del Aula de Cultura HOY, en el salón de actos de Cajalmendralejo a las 19.30 horas. Esta charla es un aperitivo de esa cita.

–Zapatero dejó de ser presidente hace trece años, pero usted le considera responsable de la confrontación actual, ¿por qué?

–Zapatero fue quien diseñó y puso en marcha la estrategia de la demolición del sistema del 78 desde que accedió a la Secretaría General del Partido Socialista con la sectorización de las bases del PSOE. Él explicaba internamente, y yo lo oí porque entonces estaba ahí, que hacía falta provocar que la derecha institucional se dividiera, que hubiera una derecha a la derecha para que el PSOE, aunque no tuviera mayoría absoluta, tuviera otros socios y pudiera gobernar. Pero esa estrategia de demolición del sistema tenía por objetivo deslegitimar la Transición y a uno de sus actores fundamentales que había sido la derecha española, primero UCD y AP y después el Partido Popular.

–¿Por que continúa ahora esa confrontación?

–Porque Sánchez la ha continuado cuando ha llegado al gobierno. Sostengo con argumentos y con datos que Sánchez nunca hubiera llegado a ser secretario general del Partido Socialista si Zapatero no hubiera puesto antes el proceso de división entre españoles.

–Gran parte del libro versa sobre las negociaciones con ETA y usted es muy crítica. ¿Cuál hubiera sido la manera de conseguir que ETA dejara de matar?

–ETA estaba derrotada política, operativa y socialmente cuando Zapatero inició los contactos. ETA tenía el rechazo del conjunto de la sociedad, de la cooperación internacional con Francia –que había sido muy renuente– y por primera vez se había conseguido también en el Parlamento Europeo. ¿Qué había que hacer? Pues seguir con el acuerdo antiterrorista y con la Ley de Partidos, con el acuerdo por las libertades y contra el terrorismo. Zapatero hizo lo contrario que cualquier demócrata: reconocer a un terrorista como interlocutor político. Los gobiernos anteriores habían negociado con ETA para que ETA dejara de matar, no a cambio de darles concesiones políticas. Zapatero inició un proceso de legalización de la organización terrorista a la vez que inició un proceso de ilegalización de la derecha española. Espero que cuando alguien lo estudie en 30 años se estudie en crónica de tribunales.

–ETA lleva 15 años sin matar, ¿está muerta definitivamente?

–La organización estaba derrotada cuando Zapatero la rescató, perdona que insista en eso. ETA mataba para conseguir poder político; para impedir que hubiera una sociedad plural y democrática y para conseguir su modelo totalitario, para imponerlo. Ahora nos gobierna y ha conseguido lo que quería. Los 857 asesinados por ETA le han dado a Zapatero y a Sánchez lo que querían, que estén como socio prioritarios del gobierno de España, han hecho presidenta a la del Gobierno de Navarra y al alcalde de Pamplona. Aquello por lo que instauraron sus víctimas lo han conseguido cuando ya les habíamos derrotado y porque el PSOE de Zapatero, y el de Sánchez después, los necesita como socios. Esa es la realidad imperdonable.

–El último paradero conocido de De Juana Chaos es Venezuela y usted apunta en el libro que no es casualidad.

–Parece obvio que no sea una casualidad que el país cuyo gobierno tiene en Zapatero su avalista en todo el mundo sea el país que acoge a un 'killer' de los más sanguinarios que ha tenido ETA.

–Señala en el libro que al votante socialista le une más el odio al PP que las cosas positivas que puede haber hecho el partido en el gobierno en toda su historia. ¿Por qué?

–Porque Zapatero empezó por centralizar las bases del PSOE invirtiendo en el odio al Partido Popular, que es quien podía ganar las elecciones. Zapatero llega a la Secretaría General del PSOE después de que Almunia hubiera tenido un malísimo resultado y se encuentra unas bases del PSOE resentidas. Y lo hace porque quien le pueda ganar las elecciones al PSOE es el PP, nadie más que el PP. Invierte en generar esa división.

–¿Cuál de los dos es peor presidente: ZP o Pedro Sánchez?

–Zapatero es el tumor primigenio y Sánchez es la metástasis. A veces el paciente se muere por la metástasis, pero si no hubiera existido el tumor primigenio o si lo hubiera derrotado, la metástasis no hubiera triunfado. Son la misma tela de araña y la misma podredumbre.

–¿Qué futuro le augura a los dos?

–Aparte del político, penal. La justicia es lenta, pero funciona. No sé si les condenarán o no, pero vamos, por encima de su interés y por debajo de sus merecimientos terminarán sentados en el banquillo de los acusados.

–Usted compitió con José Luis Rodríguez Zapatero en el congreso que le hizo secretario general en el año 2000, ¿sería España hoy otra si usted hubiera ganado el congreso?

–España no sé, pero el PSOE sí. No le quepa la menor duda. Nunca hubiera intentado que el odio superase el acuerdo entre distintos.

–Tras una larga trayectoria en el PSOE, usted fue promotora de UPyD, el partido se desintegró, y Cs ha muerto, ¿por qué las opciones transversales no cuajan?

–Somos una democracia muy joven y no se ha hecho pedagogía democrática. Si a eso le añades la radicalización de estos últimos años, como estamos hablando, pues parece que no hay espacio para el reencuentro. Hubo un tiempo en el que en España había conceptos diferentes, como el consenso, que hizo posible la transición y la Democracia.

–En Extremadura hay elecciones el 21 de diciembre, ¿qué cree que va a pasar?

–Creo que no puede triunfar en Extremadura la corrupción y espero que los extremeños castiguen a los corruptos, y los corruptos son los del PSOE y su banda. Más claro no lo puedo decir. Esto va de regenerar la democracia, de restaurar los puentes entre demócratas, de reconstruir lo que nos une, de expulsar a los corruptos, a los ladrones, a los manipuladores de la vida política y de que vuelva la decencia y el respeto. Hablo de corrupción porque ustedes tienen ahí la corrupción local doble: por la vía del Partido Socialista y por la vía de la familia del presidente.