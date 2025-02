El II Sustainable Startup Day premia la lucha contra el desperdicio alimentario

R.A. Martes, 28 de marzo 2023, 19:43 | Actualizado 20:37h. Comenta Compartir

Vehículos más sostenibles, uso de tejidos ecológicos, energía sostenible, financiación sostenible o innovación alimentaria. Todas estas son tendencias del emprendimiento verde que cada vez más es una opción elegida por los españoles y, especialmente, las mujeres que hacen que España sea uno de los países líderes, sólo superado por Italia. Un auge que quedó plasmado el pasado viernes en la segunda edición del Sustainable Startup Day.

Un evento que tuvo como protagonista a diez startups sostenibles de España que presentaron a cinco experimentados inversores sus proyectos ecológicos y contaron, además, con el asesoramiento de expertos en el mundo económico entre los que se encuentran profesionales de la Universidad Autónoma de Madrid o de Esic, entre otros. «Emprender siempre es difícil sea cual sea el mercado, sin embargo es cierto que depende del sector puede acentuar estas dificultades, es cierto que cuando nos vamos a proyectos industriales en España la inversión suele ser más complicada cuando lo comparas con otros mercados debido al riesgo que supone», señala Pablo Sosa, CEO de Oscillum.

Sosa fue uno de los diez emprendedores en esta segunda edición del Sustainable Startup Day y que, junto con su solución biotecnológica, se llevó el premio como la mejor empresa emergente del evento organizado por Sustainable Startup, Antrópico -la agencia de activación de sostenibilidad de Vocento-, y Loom. «Somos un proyecto técnico que tiene tanto I+D y riesgo al inicio implica de base unas necesidades de infraestructura y desarrollo tecnológico que son difíciles de encontrar», añade Sosa.

Su solución nace tras abrir la nevera y ver un producto caducado que, finalmente, acaba en la basura. Oscillum, así se llama esta solución premiada el pasado viernes, sirve para determinar si el producto es aún válido. «Lo que la mayoría no sabemos es que ese alimento en la mayoría de las situaciones sigue estando buenas condiciones ya que las propiedades organolépticas (olor, color, etc.) no son suficiente para determinar si ese producto está malo o no», explica el CEO de la startup ilicitana.

Con la ayuda de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Sosa y dos compañeros llegaron a la conclusión de que no existe nada actualmente que sirva para indicar si el alimento está bueno o no. Tras la fase de investigación han desarrollado una serie de etiquetas inteligentes que, tras el contacto con el producto, detectan las moléculas que emite el alimento. «A través de unos sensores químicos tenemos una reacción en las etiquetas que dan un color que determina el estado», detalla.

Los datos del Informe del Desperdicio Alimentario en España 2021 que elabora el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, señalan que cada español tiró de media a la basura 28,21 kilos/litros de alimentos en el año 2021. «Se estima que alrededor de un tercio de toda la producción mundial acaba directamente en la basura con unas emisiones asociadas de más de 4.400 Mt de CO2eq/año. El impacto es enorme», apostilla Sosa.

Una problemática que se produce, esencialmente, en los hogares españoles, ya que hay una distribución desigual del malgasto. Se estima que alrededor del 61% ocurre a nivel doméstico y el 39% restante ocurre en la industria por pérdidas y malgasto durante el transporte, almacenaje, punto de exposición y el sector HORECA.

En segundo lugar, el jurado premió el trabajo de Gloop que tiene como objetivo la eliminación total de los residuos con la fabricación de cubiertos «100% sostenibles y comestibles» creados a partir de harina de trigo y arroz o avena y fibra de cacao. El tercer reconocimiento recayó sobre Yenxa con la fabricación de jabón casero a través de aceite reciclado.

El evento contó con la presencia de voces autorizadas en el sector de la sostenibilidad como Fernando Valladares que presentó los retos de una transición ecológica sostenible y detalló la situación del cambio climático a nivel global.

