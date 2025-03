¿Pueden las bacterias ser la solución contra el plástico?

Fases iniciales

Y si las bacterias son tan prometedoras, ¿por qué no están ya acabando con la plaga de plásticos que se ha convertido en uno de los grandes lastres medioambientales? La cuestión no es tan fácil, porque los estudios son todavía eso, estudios. «Es verdad que nos encontramos todavía en proceso de investigación sobre procesos y aplicaciones», señala la profesora, que también apunta que no todas las bacterias valen para todos los tipos de plásticos. Sin embargo, la existencia de estas investigaciones es prometedoras: marca una senda potencial y, sobre todo, ayuda a entenderla.