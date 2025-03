El legado de la transición energética a golpe de flash

José A. González Jueves, 11 de mayo 2023 | Actualizado 12/05/2023 11:59h. Comenta Compartir

«La fotografía plantea preguntas, no respuestas», reflexiona el fotógrafo Álvaro Ybarra Zavala. Él con su cámara plantea una cuestión clave: ¿Cómo es la transición energética que estamos viviendo? «Somos testigos de la historia y no podía dejar de fotografiar esta revolución industrial», explica. Este es el leitmotiv de su último trabajo titulado «El legado que seremos» y apoyado por Endesa.

Un recorrido «único» por la transición energética de España que llegará hasta 2026 en el que «busco más allá del activismo que cada cual saque sus propias conclusiones de este proceso tan importante que estamos viviendo», destaca el fotógrafo. Este viaje, en el que llevan trabajando más de un año, recorrerá la geografía española a través de cinco puntos clave: la descarbonización, los territorios, la revolución energética, los objetivos sociales y medioambientales y la historia de Endesa.

Pasado y presente que queda captado para siempre en estas imágenes. «Es un privilegio contar con la mirada de Álvaro Ybarra», responde Ignacio Jiménez Soler, director general de comunicación de Endesa. «La transición tiene muchas aristas y ha sido un placer encontrarme con tres generaciones que la viven de forma distinta», apunta Ybarra.

La exposición viaja por la historia de España con un nexo común: la energía. «He podido hablar con el abuelo que estaba en la mina, con el padre que trabajó en la térmica y con la hija que lidera un gran proyecto eólico», comenta el fotoperiodista. Son los testigos de excepción «de una realidad: la de la transición justa», apostilla José Bogas, CEO de Endesa.

Unión con el territorio

«Legado que seremos» recorre varios puntos de la geografía como reflejan las imágenes de la exposición. As Pontes, Compostilla, Andorra y Litoral son algunos de los paisajes inmortalizados en estas instantáneas. La humeante chimenea de As Pontes es una de las imágenes icónicas de esta muestra junto con su hermana de Litoral en Almería. «Con estas fotografías quiero mostrar el compromiso con estos territorios», revela Ybarra. «Podrían cerrar la puerta e irse y no dar energía y no es así», añade.

La central gallega y andaluza son el retrato del fin de una era: la descarbonización. Un cambio de tecnología que «necesitaba fotografiar es historia», explica el fotoperiodista. La cámara de Ybarra es testigo de primera mano del desmantelamiento de las viejas centrales de carbón. «No te puedes imaginar lo costoso que es su derribo, más que construirla», señala.

A unos metros de la fotografía expuesta en la sede de Endesa, los grandes aerogeneradores de Fréscano en Aragón dan un nuevo 'skyline' al paisaje del Valle del Ebro. «Es importante reflexionar qué éramos, somos y hacia dónde vamos en esta transición por eso se ha convertido en mi compañera de viaje», argumenta Ybarra.

Este pequeño municipio de 200 habitantes recibió hace unos pocos años los primeros molinos de viento. «No tenemos industria y tenemos que aprovechar los pocos recursos que tenemos y uno de ellos es el viento», responde Jorge Cuartero, alcalde de esta localidad aragonesa. «Solo que es importante que las empresas expliquen bien estos proyectos renovables», advierte. «La transición energética es una aventura de innovación tecnológica y social», detalla Laura Martín, directora del Instituto para la Transición Justa. «Es fundamental poner la mirada en las personas y los territorios».

El proyecto lleva un año de camino recorriendo varios puntos de España y las instantáneas del fotoperiodista van acompañadas de historias en primera persona que acercan al espectador a la realidad retratada por el objetivo. «Es un privilegio contar con esta mirada», sentencia el director general de comunicación de Endesa, Ignacio Jiménez Soler.