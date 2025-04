José A. González Barcelona Jueves, 2 de marzo 2023, 06:54 Comenta Compartir

El sector TIC es responsable de entre el 2% y un 4% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (GEI), un porcentaje bajo en comparación con otras industrias, pero que, ante su pujanza puede escalar hasta el 14% en 2040 justo 10 años antes de la tan citada barrera de mitad del S.XXI. Una preocupación que queda plasmada en los planes de sostenibilidad de los gigantes tecnológicos, en los lanzamientos de nuevos dispositivos y, también, en las grandes ferias como el Mobile World Congress. En esta última edición, la GSMA, organizadora del evento, ha sacado pecho con su última edición 'Mobile Net Zero' que reafirma su objetivo de alcanzar las cero emisiones en 2050, aunque muchas compañías ni siquiera han fijado una meta. «Tenemos que ser la voz progresista e impulsarles», apunta el jefe de acción climática de la GSMA. Las palancas para descarbonizar el sector, de momento, son energías renovables y dispositivos móviles reciclados, pero, las emisiones totales, aún no están cuantificadas. Un trabajo para el que Steven Moore ya tiene fecha «en los próximos meses».

-El Mobile World Congress ha evolucionado con el paso de los años. Primero fueron las presentaciones de dispositivos, luego llegó el 5G con la conectividad y ahora, cada vez más, se habla de sostenibilidad. Este cambio, ¿lo provocan las empresas o lo impulsa la GSMA?

-Creo que es una combinación de ambas. Los gobiernos hablan más de ello y los clientes, sobre todo, quieren saber qué están haciendo las empresas en este ámbito. Desde la GSMA hemos trabajado con nuestros asociados desde hace muchos años. En primer lugar, me fijé en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y ya en 2019 nuestra junta directiva puso sobre la mesa su objetivo para que toda la industria tuviera cero emisiones netas en 2050. Tras ello, creamos un grupo de trabajo de acción climática y que ya tiene más de 60 miembros con empresas de todo el mundo. En la actualidad, trabajamos en varios ámbitos y uno de ellos es la información sobre el clima y cómo pueden informar sobre su impacto climático. Este año, 36 de nuestros socios obtuvieron la calificación más alta en la divulgación de sus actuaciones climáticas, esto es un paso muy importante porque demuestra que están recopilando mucha información pero también están incorporando el clima a sus estrategias. Otra vía de trabajo es que estamos viendo cómo alinean sus objetivos climáticos con la visión net zero de 2050. Más de 60 operadores los han establecido ya para reducir drásticamente sus emisiones de aquí a 2030, ahora vigilamos cómo se está haciendo. Este año hemos publicado la tercera revisión del Mobile Net Zero donde recopilamos todos los datos y podemos decir que muchos operadores compran alrededor de un cuarto de su electricidad de fuentes renovables, aunque hay grandes variaciones en todo el mundo. Hemos pasado del 14% al 18%. Tenemos demanda en nuestro sector, pero necesitamos un mayor acceso al mercado de la energía para poder comprarla y para ello necesitamos ayuda de los gobiernos.

-Entonces, no sería descabellado ver por el Mobile en un futuro a empresas energéticas, ¿no? Sería interesante invitarlas…

-Creo que sí. Además, pienso que a medida que se introducen más energías renovables, éstas se vuelven más digitales y más conectadas. Antes había centrales eléctricas muy grandes de gas o de carbón. Ahora vemos mucha generación de energía renovable y de forma muy pequeña, aquí se pueden ver paneles solares con los que puedes cargar tu coche eléctrico. Pero, creo que en el futuro, el sistema energético tiene que ser un intercambio bidireccional en el que, a veces, puedas cargar tu coche y otra esa energía del coche la pueda usar para tu casa porque es más barato. Hay que esperar a ver cómo avanza el sector energético a un sistema más inteligente que se apoyará en la conectividad digital. Es una oportunidad para que el sector de las TIC hable más con el energético y, también, al revés.

Habla del mundo de las telecomunicaciones, pero ¿cómo de sostenible es el sector de los teléfonos móviles?

-Yo diría que, por el momento, viendo el nivel de objetivos y compromisos climáticos, los operadores de telefonía móvil han dado un gran paso adelante en este sentido, pero aún queda mucho por hacer. Hablamos del acceso a las energías renovables y también hacer que las redes sean lo más eficientes posible desde el punto de vista energético. La eficiencia energética ha estado en el centro del desarrollo del 5G y ya lo está del 6G, del que ya se habla; los centros de datos son más eficientes. Pero hay más cosas que podemos hacer y, sobre todo, los dispositivos móviles.

-Sobre este punto, los dispositivos móviles, las grandes marcas hablan en este Mobile World Congress de smartphones reciclados… ¿Es ésta la solución ideal para el sector?

-Sin duda es una parte importante de la solución. Tenemos que avanzar hacia un modelo que utilice más contenido reciclado y hemos empezado a debatirlo con la industria y hemos hecho algunas investigaciones desde el lado de la GSMA. En noviembre del año pasado publicamos un documento estratégico al respecto donde teníamos una visión de un dispositivo móvil sostenible con una vida útil lo más larga posible, fabricado con contenido 100% reciclado, utilizando energía 100% renovable y 100% reciclable.

-Pero… ¿es posible un móvil con material 100% reciclado?

-Por el momento no hay ningún dispositivo móvil que reúna todas esas características. Pero como usted dice, ya estamos viendo algunos de los fabricantes, incluido el contenido reciclado, y creo que sólo tenemos que aplicar más investigación e innovación para ver cuánto podemos llegar y quizá podamos acercarnos mucho al 100% y eso es importante. Pero no solo esto, porque también tenemos que utilizar energías renovables en la fabricación y que los dispositivos se utilicen el mayor tiempo posible. El 80% de la huella de un dispositivo se produce antes de sacarlo de la caja. Tenemos que asegurarnos de que ese dispositivo tenga una segunda vida, una tercera vida o una cuarta vida.

-Hablando de la huella de carbono de los dispositivos móviles, eso es parte del Alcance 3. En su último informe sólo hablan de las directas e indirectas, es decir, la 1 y la 2. ¿Por qué?

-El alcance 3 es difícil de medir, porque estás buscando medir toda tu cadena de suministro. Lo que hemos estado haciendo en el último año es trabajar con un grupo de nuestros miembros en el desarrollo de una metodología para medir las emisiones de alcance 3. Queremos asegurarnos de que estas emisiones se midan de forma coherente en todo el sector. Prácticamente hemos terminado de desarrollar esta metodología y teníamos previsto publicarla en un par de meses, lo que creo que ayudará a empezar a asegurarnos de que disponemos de datos más coherentes sobre el alcance tres. Creo que una vez que tengamos eso, tendremos una mejor idea de cuáles son las emisiones de la industria.

-En el último informe sobre acción climática, hablan de que el 61% del sector está alineado con la red cero. ¿Qué pasa con el 39% restante? ¿No tienen esa preocupación?

-Muchos operadores están trabajando y viendo cómo pueden comprometerse con estos objetivos. Encontramos que puede ser difícil en algunos países porque el propio gobierno no tiene un objetivo neto cero o es después de 2050 y puede ser 2060 o, incluso, 2070. Eso hace que sea bastante difícil para los operadores de ese país comprometerse con un objetivo basado en la ciencia. No obstante, tenemos algunos miembros que van más rápido. y muchos de ellos están en Europa donde lo han fijado en 2040 y alguno en 2030. Creo que, aunque quizás un tercio de la industria no esté alineada, otro tercio va mucho más rápido y esto también nos ayudará a alcanzar el objetivo de cero emisiones netas para 2050.

-¿De dónde son esos rezagados? El informe dice que Asia es la que más ha aumentado sus emisiones de CO2, ¿tiene algo que ver?

-Estamos viendo un gran crecimiento de suscriptores en los mercados asiáticos y también en el África subsahariana, en los mercados latinoamericanos, porque hay más gente que se está abonando utilizando teléfonos móviles. Tenemos que entender cómo podemos comprometernos con los gobiernos de esos países y animarles a establecer objetivos. Estamos encantados de invertir en energía renovable y también hablar más sobre la economía circular y los residuos electrónicos. Podemos ser la voz progresista de las empresas, pero también necesitamos que las empresas de otros sectores también lo pidan, porque en realidad seguimos siendo una pequeña parte de la economía global.

