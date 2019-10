El tramo urbano de la Fuente de Almendralejo tendrá iluminación y acerado Ampliarán el acerado y la iluminación hasta la circunvalación. :: g. c. Un acuerdo con Diputación permitirá arreglar y traspasar la titularidad de ese trozo de la carretera GLORIA CASARES Domingo, 13 octubre 2019, 10:15

El alcalde de Almendralejo, José María Ramírez, ha llegado a un acuerdo con la Diputación de Badajoz para que esta entidad ceda la titularidad del tramo urbano de la carretera BA-070 a Fuente del Maestre después de financiar su urbanización con acerados e iluminación.

Ramírez lo relató tras la reunión mantenida con el presidente de la Diputación Provincial, Miguel Ángel Gallardo.

Esta inversión en la carretera será incluida en los presupuestos provinciales de 2020, según el compromiso adquirido.

Respecto a la obra, Ramírez avanzó que no se quiere expropiar más terreno para no demorar la obra, por lo que aún no se sabe si en el espacio público con el que se cuenta habrá sitio para construir un carril bici o sólo acerados con iluminación.

La actuación se llevará a cabo en el tramo que separa el casco urbano de la carretera de circunvalación.

Además, próximamente la Diputación va a actuar en los 17 kilómetros de toda la carretera echando una capa de asfaltado de refuerzo, una obra contemplada en el III Plan Integral de Carreteras de la entidad.

En ese mismo plan se incluye, además, la mejora del firme y el ensanche de la carretera BA-012 hasta Arroyo de San Serván.

Estrecha

La obra, presupuestada en 1,7 millones de euros, no permitirá la ampliación de la calzada hasta esa localidad, por lo que la prioridad será actuar hasta la alcoholera de Viñaoliva, que es el tramo con mayor densidad de tráfico de camiones y de unos 8 kilómetros.

Sin embargo, la intención es poder actuar en toda la carretera (22 kilómetros) en próximas actuaciones que se incluirán en el próximo plan plurianual de carreteras.

En este sentido, recordó que la vía es muy estrecha y tiene mucho tránsito de vehículos agrícolas y, sin embargo, es la salida más corta a la carretera N-V y su mejora permitiría acercar la ciudad con la comarca de las Vegas Bajas.

Ramírez también acordó con Gallardo mejorar algunos aspectos del parque comarcal de bomberos y ampliar los servicios que presta la Diputación en Almendralejo, para lo que será necesario un nuevo edificio que será cedido por el Ayuntamiento y acondicionado con fondos provinciales.

Por último, se acordó fomentar el enoturismo y el turismo espiritual, en este último caso con actividades centradas en el yacimiento de Huerta Montero.