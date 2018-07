Recurren a la justicia el contrato del centro cultural del Mercado de Almendralejo Antes del Pleno hubo una protesta ciudadana y al final, un empresario interpeló al alcalde, quien se marchó sin contestarle. / G. C. El gobierno de Lobato se negó a debatir la moción del PSOE en un pleno precedido por una protesta ciudadana GLORIA CASARES Martes, 31 julio 2018, 09:26

El PSOE va a interponer un recurso de reposición, paso previo a la vía judicial, contra el contrato del proyecto de remodelación del edificio de la plaza del Mercado para convertirlo en un centro cultural y un auditorio. Creen que la tramitación del contrato, publicado el día 4 de julio en la plataforma estatal de contratación pública por 2,3 millones de euros, tiene una serie de irregularidades. El anuncio lo hizo en un pleno de ayer, que estuvo precedido por una concentración ciudadana y de empresarios del mercado de abastos para protestar contra el proyecto que pretende ejecutar el gobierno de José García Lobato.

El equipo de gobierno municipal del Partido Popular no quiso debatir la moción de urgencia presentada por los socialistas para «dejar en suspensión el actual expediente de contratación» y votó en contra de la urgencia. Los aspectos que, al entender de los servicios jurídicos del PSOE, no cumplen la normativa, fueron explicados por la portavoz socialista, Piedad Álvarez.

Entre ellos, que los licitadores «solo contarían con 25 días y 14 horas» y no con 26 días para presentar ofertas, como marca la legislación. Este hecho es lo que podría haber motivado que el Ayuntamiento haya ampliado una semana, hasta el 6 de agosto, el plazo para las ofertas. Además, la nueva Ley de Contratos del Sector Público exige que la adjudicación se haga en base a la mejor relación calidad-precio y no sólo a la oferta económicamente más ventajosa «como repetidamente dice el pliego de este contrato».

La reclamación también hace referencia al uso excepcional de la figura de contratación conjunta de proyecto y obra, utilizada en este contrato, y que debe estar justificada técnicamente. En el recurso también se destaca la celebración de la mesa de adjudicación un día después del plazo de presentación, con lo que no podrían estudiarse las ofertas presentadas por correo; los 58.000 euros que se marcan como garantía legal a las constructoras, la falta de publicación electrónica en la web municipal o que las ofertas se recepción en en la alcaldía.

Otros recursos

El PSOE anunció ayer que otras entidades como el colegio profesional de arquitectos también van a recurrir el contrato, ya que sólo se atiende a la oferta económica y no a la propiedad intelectual de los proyectos que han de presentar las empresas. «Lamentamos tener que haber recurrido a esta figura legal, que son caras y largas».

Por su parte, el alcalde señaló que la oposición está en su derecho de recurrir el contrato; mientras que el portavoz popular, Luis Alfonso Merino, apuntó que no paralizarán el expediente en trámite porque ello podría tener consecuencias en contra para el Consistorio. Merino aseguró que no se habían reunido con los empresarios del mercado de abastos para mostrarles el proyecto porque ellos no lo habían solicitado, aunque éstos aseguran que han solicitado la reunión sin éxito en repetidas ocasiones.

La portavoz socialista señaló que utilizarán «el dinero de los concejales del PSOE para recurrir judicialmente este contrato», como ya hicieron, dijo, con el contrato de eficiencia energética que terminó en el proceso judicial del caso Púnica o el contrato de la subida del agua, que el Tribunal Superior de Justicia declaró nulo.

Alguno de los ciudadanos que protestaron ayer presenciaron la sesión como público, pero a otros se les impidió por parte de la Policía Local, que tenía la orden de sólo admitirlos hasta completar el aforo. Álvarez afeó al Gobierno local que quitara una fila de sillas del público del salón previamente para que la afluencia fuera menor. Al finalizar un empresario se dirigió al alcalde para expresarle su sentir, pero Lobato se fue sin contestar.