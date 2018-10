El PSOE anuncia que pronto se señalarán los juicios orales del caso Púnica en Almendralejo Pide al alcalde y a los tres concejales que declaran como investigados por «catorce delitos» que no se vuelvan a presentar a las elecciones GLORIA CASARES Jueves, 25 octubre 2018, 08:16

El PSOE de Almendralejo, partido que denunció ante la Fiscalía el supuesto amaño de un contrato público de eficiencia energética por valor de 24 millones de euros en el Ayuntamiento de Almendralejo, cree que pronto se señalarán los juicios orales de la pieza separada número 6 del caso de corrupción Púnica, que afecta a la ciudad. «Nuestros abogados en Madrid nos indican sobre esta pieza separada de la Operación Púnica, la relativa a Cofely, que están prácticamente terminándose las diligencias previas y una vez que se terminen, se señalarán los juicios orales para todos aquellos investigados para los que le juez determine que deben ser juzgados en la Audiencia Nacional».

La secretaria del PSOE de Almendralejo, Piedad Álvarez, pidió a los cuatro miembros del Gobierno municipal llamados a testificar como investigados en el caso Púnica que investiga la Audiencia Nacional (el alcalde, José García Lobato, y tres de sus concejales: Luis Alfonso Merino, Carlos González Jariego y José Antonio Regaña) «que no se vuelvan a presentar» a las elecciones.

«Catorce delitos»

La concejala socialista ha recordado que estos cuatro miembros del equipo de gobierno han declarado por «catorce delitos» entre todos, como son los de cohecho, fraude, revelación de secretos, prevaricación y tráfico de influencias.

«Hasta ahora el tiempo le ha dado la razón al Partido Socialista», aseveró Álvarez, que recordó (como ya anunció HOY el pasado día 19) que el concejal José Antonio Regaña ha sido llamado a declarar ante el juez en calidad de investigado el próximo día 29 de octubre, después de que ya lo hiciera como testigo el día 8 de octubre ante la fiscalía.

«Aquellos que dijeron que nunca iban a ser llamados, han sido llamados a declarar, y aquellos que decían que nunca iban a estar implicados, están en la figura de investigados e imputados por catorce delitos muy graves», dijo Álvarez.

El único grupo en la oposición, anunció, no va a pedir la dimisión, porque ya lo hizo en 2015, «cuando ya había más que indicios de que esta triste película para Almendralejo iba a terminar así». No cree que vayan a dimitir, «si no se han ido ya, yo creo que la vergüenza la perdieron hace mucho tiempo».

En su opinión, «el daño es irreparable y lo estamos viendo».

«Remodelación absurda»

«Salimos a hablar para dañar a la comunidad de regantes de Almendralejo y a su presidente, salimos a hablar y no pedimos las subvenciones y los dineros para Almendralejo, salimos a hablar y hacemos anuncio de asfaltados que nunca se llegan a realizar, convocamos concursos que se quedan desiertos y vamos en contra de los industriales y de la voluntad popular en una remodelación absurda de la plaza del Mercado».

En este sentido, anunció que el abogado del PSOE está estudiando el nuevo concurso de remodelación del Mercado para convertirlo en un centro cultural y un auditorio con un gasto de 2,3 millones de euros.

«Estamos en tiempo y forma», aseveró, a la vez que lamentó que el Ayuntamiento no haya contestado al recurso que puso su grupo municipal en contra del primer concurso publicado para esa remodelación.

Por último, aseguró que el Ayuntamiento no ha solicitado participar en la convocatoria de subvenciones de la Junta de Extremadura para que los municipios remodelen instalaciones deportivas.