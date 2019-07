Almendralejo prioriza la creación de suelo industrial para poderlo ofertar La prioridad es urbanizar 250.000 m2 junto al Tierra de Barros. :: G.C. El concejal Juan Manuel Forte lamenta que «escasamente hay 15.000 metros cuadrados disponibles» GLORIA CASARES Lunes, 15 julio 2019, 07:55

El Ayuntamiento de Almendralejo quiere priorizar la urbanización de los 250.000 metros cuadrados junto al polígono Tierra de Barros, escriturados hace dos legislaturas, porque «escasamente hay 15.000 metros cuadrados disponibles» en la ciudad en estos momentos.

El concejal Juan Manuel Forte afirmó ayer que «prácticamente no hay suelo industrial para poner a disposición de los nuevos industriales».

Ello hace inviable que puedan llegar iniciativas empresariales a la ciudad y que se cree empleo. En este sentido, ha afeado al anterior equipo de gobierno de José García Lobato el no haber gestionado con otras administraciones públicas la urbanización de los 250.000 metros cuadrados que se adquirieron antes de su llegada al poder junto a la ITV.

Ante esa circunstancia, anunció que, en cuanto pase el verano, el alcalde, José María Ramírez, quiere gestionar en breve esa urbanización para poder ampliar el polígono industrial Tierra de Barros.

«Algunas empresas que han querido instalarse en la ciudad y no han podido», apuntó.

120 peticiones atendidas

Por otra parte, Forte anunció que ya se han atendido 120 peticiones de ciudadanos sobre arreglos, pequeñas obras, limpiezas o desperfectos en acerados y zonas ajardinadas.

A partir de ahora, esas peticiones se atenderán a través de los canales que se han abierto para ello y que están disponibles para los ciudadanos mediante WhatsApp en el teléfono 669 73 63 21 y una aplicación municipal para teléfonos móviles.

Como delegado del Parque de Obras municipal, el edil socialista lamentó que no se han cubierto las bajas que se han do produciendo, «hay un solo pintor, un solo oficial herrero, no hay sección de carpintería y hay dos oficiales de obras».

Por ello, anunció que se quieren cubrir puestos vacantes en las próximas ofertas de empleo público, ya que gran parte de las 57 plazas que han sido cubrir en la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento corresponden a este servicio.

Por último, anunció que en breve se va a licitar la construcción de los 108 nichos previstos, aunque la intención a partir de ahora será construir una manzana entera de nichos, con sus viales correspondientes, para evitar andar ajustados.