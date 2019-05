Las ocho motos nuevas de la Policía de Almendralejo siguen sin estrenarse Las motos siguen sin estrenarse en la Jefatura. :: g. c. CC OO cree que es porque no tienen seguro desde el 1 abril que las entregaron, algo que niega el Ayuntamiento GLORIA CASARES Viernes, 17 mayo 2019, 08:35

El sindicato Comisiones Obreras ha denunciado que las ocho motocicletas de la Policía Local, que se adquirieron con una inversión de 40.700 euros, procedentes del Plan Dinamiza que otorgó la Diputación de Badajoz, siguen sin estrenarse desde el día 1 de abril, que fueron entregadas. Las motocicletas, tipo Scooter todas ellas, se sumaron entonces a las cuatro de carretera que ya tenía la plantilla. Sin embargo, ninguna de esas ocho motocicletas han sido usadas aún para el servicio.

El sindicato CCOO, que ha dado a conocer este asunto, apunta en una nota de prensa a que el motivo podría ser que las motos no tienen el seguro obligatorio contratado.

Esa afirmación la basan en que las motos sólo se han sacado hasta ahora de las instalaciones el pasado domingo y fueron dos de ellas. Se sacaron para la exhibición que hizo la Policía Local durante la celebración del Día de la Familia en el parque de las Mercedes.

Una vez allí, apunta la nota de prensa, se les confirmó que «las motos no se encontraban aseguradas, tal como es obligado por ley». Tuvieron que ser trasladadas de nuevo a Jefatura por la grúa municipal.

El sindicato asegura que se desconoce el motivo de tal hecho y «solo queremos pensar que es un error».

Póliza general

Horas después, el Ayuntamiento emitió una nota de prensa en la que asegura que las ocho motocicletas sí están aseguradas, como el resto de vehículos municipales. El Consistorio no argumenta por qué no han sido utilizadas aún, pero mantiene que es falso que no cuenten con seguro. En una nota de prensa, que no va acompañada por ningún documento que lo acredite, apuntan a que la póliza de seguro contratada se denomina 'Seguro Flota de Vehículos', ya que son diversos vehículos de un mismo titular y está contratada con la compañía MGS Seguros y Reaseguros. En la misma aseguran que la fecha de efecto es desde el día 1 de abril hasta el 31 de diciembre de este año. El equipo de gobierno dice que esta información consta en la base de datos de la Dirección General de Tráfico y que el portavoz del sindicato que firma la nota «tiene acceso para el ejercicio de sus funciones». Por ello, aseguran, «exigirá la rectificación del sindicato».

Estas motocicletas fueron adquiridas, junto a los tres coches, con cargo a la subvención que recibió el Ayuntamiento de un millón de euros de la Diputación, al igual que otros grandes ayuntamientos.