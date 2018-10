«Sin movilización ciudadana, el Gobierno puede hacer casi lo que quiera» Daniel Hierro es, junto a Jara Romero, el diputado más joven. :: g. c. Ha sido uno de los más jóvenes en la Asamblea de Extremadura, pero tras una legislatura, anuncia su marcha de la política institucional Daniel Hierro Diputado regional GLORIA CASARES ALMENDRALEJO. Domingo, 28 octubre 2018, 09:50

El almendralejense Daniel Hierro se incorporó muy joven a la lucha por los derechos de los más desfavorecidos. Tenía 16 años cuando empezó su preocupación, aunque con el famoso '15M' se involucró aún más en esta lucha y en la conciencia social.

De las reuniones de amigos en casas pasó rápidamente a la implicación política de la mano de la recién nacida entonces formación política Podemos. Pero, al contrario de lo que suele suceder en política, Dani dio el salto a Mérida antes de pasar por la política institucional local.

Daniel Hierro fue llamado a conformar las listas regionales de la formación morada a la Asamblea de Extremadura cuando se le estaba empezando a conocer en Almendralejo. Así fue como en mayo de 2015 se convirtió, junto a su compañera de formación Jara Romero, en los dos diputados regionales más jóvenes de la Asamblea. Y como Dani parece estar decidido a seguir rompiendo moldes, cuando no ha terminado su primera legislatura en la Asamblea, a sus 33 años ha anunciado que dejará la política institucional y no se volverá a presentar como candidato.

«La verdad es que me ha costado, yo estoy muy a gusto con mis compañeros y haciendo lo que hago. Pero creo que hay momentos en los que hay que pararse, reflexionar y tomar la decisión que más te apetezca y me apetecía hacer un parón. Como no venimos a la política a vivir de ella o a hacer carrera profesional, pues creo que es un buen momento de parar. No obstante, a mí me gusta mucho la política y en un lado o en otro del frente, estaré».

Estudios

Después de estudiar la licenciatura en Historia, Dani quiere ahora volcarse en los estudios de Derecho mientras lo compagina con un trabajo.«Me gusta el oficio y además creo que hacen falta abogados interesados en la defensa de los derechos humanos, de los derechos laborales. Así que me gustaría acabar la carrera y, si es posible, ejercer de ello».

«Hay mucha gente que no ha trabajado nunca en el sector privado desgraciadamente, así que no saben cuáles son los problemas que tiene un trabajador y eso es lo que venimos a cambiar», segura.

Llegado el momento de hacer balance, el joven diputado confiesa que de lo que más orgulloso se siente de este paso por la Asamblea de Extremadura es de la política social de su partido, aunque reconoce que no se han colmado todas sus expectativas.

«Durante estos años en las instituciones hemos paralizado desahucios, hemos puesto en marcha políticas de vivienda para los jóvenes y personas más necesitadas y hemos obligado, presionado y acordado con la Junta cambiar por completo políticas como la renta básica, que eran un desastre».

Más satisfactorio

Aunque lo más satisfactorio, reconoce, son los casos concretos de familias a las que sus gestiones han permitido hacerles la vida más fácil y disfrutar de más derechos. Recuerda a una joven con dos menores a su cargo, a la que las gestiones de Podemos permitieron que no se la desahuciara de una vivienda pública.

Este almendralejense sigue con sus sueños de cambiar el sistema establecido, pero después de haber trabajado mano a mano con los gobernantes extremeños, reconoce que la verdadera fuerza del cambio está en la sociedad y no en las instituciones.

«Sin organización y movilización ciudadana, el Gobierno puede hacer lo que quiera o casi lo que quiera, tienen grandes márgenes. Por ejemplo, hacer una ley y no cumplirla», dice.

En el balance sobre lo bueno y lo malo de esta experiencia, asegura que ha llegado a comprender lo que mueve a los grandes partidos y los motivos racionales de por qué los ciudadanos no se movilizan. Esto último lo resume en el miedo, inseguridad o desinformación, además de aciertos de los que llaman a esa movilización.

Sorprendido

«N o me he llevado una desilusión, si acaso, me he sorprendido porque han sido aún peores las prácticas y las dinámicas de los dos grandes partidos que lo que yo esperaba».

Desde un paso más atrás, Dani sabe que no va a poder abandonar del todo la política, así que quiere seguir ayudando a sus compañeros del círculo Podemos en Almendralejo y no descarta estar en algún órgano del partido.