ALMENDRALEJO Manuel Mosquera, Julio Holgado, Juan Méjica y Ángel Bernal, consules del CIT Los homenajeados posan en el salón de plenos municipal tras el acto. :: g. c. Todos los galardonados acudieron ayer a recoger los premios del Centro de Iniciativas Turísticas GLORIA CASARES Lunes, 17 diciembre 2018, 08:19

«Siempre que me han escuchado hablar de Almendralejo y siempre ha sido para bien. Siempre la he llevado en mi mente». Por eso, el que fuera jugador gallego del Extremadura Manuel Mosquera reconoce que se siente abrumado por el reconocimiento que le hizo ayer el Centro de Iniciativas Turísticas (CIT), que le nombró cónsul de Almendralejo. «No me ha costado mucho hablar bien de Almendralejo, de Tierra de Barros y de Extremadura. Nos gustaba vivir aquí, el clima, el paisaje... Me encanta todo».

Mosquera recibió la noticia abrumado. «Es otra cosa más que tengo el honor de recibir, porque pensarán que he hecho algo por Almendralejo y en realidad es que no sabes cómo agradecer todo lo que me han dado». «Es un honor, una responsabilidad».

El futbolista estuvo ayer en Almendralejo para celebrar el 'Día del CIT' tras viajar desde La Coruña, donde reside tras vivir doce años en Almendralejo, donde según confiesa vivió la etapa más importante de su vida.

El padre misionero Antonio Sanjuan, Victoria Gil y el bar Estadio también recibieron homenajes

También estuvieron otros homenajeados que se desplazaron desde otros puntos de España e incluso desde Méjico, como es el caso de el asesor financiero y escritor Julio Holgado, que también fue nombrado cónsul.

El día comenzó temprano con la salve a la virgen de la Piedad en el santuario y siguió con el acto institucional en el salón de plenos. Allí recogieron emocionados sus premios la licenciada en Ciencias Químicas María Victoria Gil, que después de haber recogido la Medalla de Extremadura, ayer fue nombrada Personaje de Almendralejo 2017; o Gabino Pérez, que recibió el Premio CIT a la Hostelería 2018 por su Cafetería Estadio.

El padre Antonio Sanjuan, superior del convento de los misioneros del Corazón de María, recibió el Premio Ciudad de la Cordialidad. Memorial Julio Luengo, mientras que el escultor Juan Méjica, autor de 80 libros de legislación, turismo y urbanismo, fue destacado por el presidente del CIT, Antonio Díaz, por poseer un extenso y variado currículum, fue nombrado cónsul de Almendralejo 2018.

Asimismo recibió el título de cónsul, el historiador Ángel Bernal, que fue el encargado de hablar en nombre de todos los homenajeados y dar las gracias al CIT por los reconocimientos.

Las palabras más emotivas de Bernal fueron para los responsables del CIT, para los que pidió un «reconocimiento público en su ciudad por la labor altruista que hacen sin ningún tipo de interés y de forma vocacional» para dar a conocer Almendralejo.