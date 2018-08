El alcalde de Almendralejo no recogerá las 115.000 firmas contra los petardos Los promotores de la campaña llevan meses esperando poder reunirse con el Ayuntamiento para entregarlas GLORIA CASARES Miércoles, 1 agosto 2018, 09:25

En la sesión plenaria de julio, celebrada el pasado lunes, una de las preguntas que le hicieron los concejales del único grupo en la oposición, el Grupo Municipal Socialista, al equipo de gobierno en su labor de control fue cuándo se pensaban reunir con los promotores de la campaña de recogida de firmas contra la venta y lanzamiento de petardos.

Esa campaña se llevó a cabo en diciembre del año pasado por parte del ciudadano Javier González, que logró en pocas semanas reunir 115.813 firmas de apoyo.

El alcalde, José García Lobato, en el pleno contestó que esa petición de prohibición de venta de petardos «no entra dentro de un ordenamiento jurídico», al igual que el hecho de que se cierren los locales que venden petardos. Con esa respuesta dejó entender que no se reuniría con ellos para recepcionar las firmas porque «es que venir a pedir cosas que...».

Es con la asociación animalista Recal con la que «se tiene una serie de reuniones», zanjó. Una asociación que participó en dicha campaña, pero que no la promovió.

Lobato apuntó que la venta de petardos está permitida «pero hay que saber dónde y a quién» y que es la Guardia Civil la entidad que controla ese mercado. «Imagínense que viene una asociación y dijese: no queremos que se sacrifiquen animales y luego que su carne se dedique a la venta; y el alcalde los recibe», apuntó «y le diríamos que están pidiendo cosas que no están en el ordenamiento». «Y no sé qué otras cosas más se pedía», sentenció.

La gatera en la perrera

También a preguntas de los concejales socialistas, el alcalde afirmó que la construcción de una gatera en la perrera municipal, solicitada hace meses por Recal, «ya está estudiada y pensado el hacerlo».

En este sentido, reconoció que «hay una demora» y apuntó que «se hará esa gatera lo más pronto posible, sabemos que hay una demora».

Por último, se le preguntó si iban a reunirse con la Asociación de afectados por el IBI, que también lo han solicitado.

Por otra parte, en el pleno se aprobó el reconocimiento de la deuda extrajudicial de crédito de 115.000 euros que se le adeudan al Organismo Autónomo de Recaudación de la Diputación de Badajoz desde 2016 por los costes de la gestión del cobro de impuestos municipales.