«No me hubiera imaginado nunca trabajar en el Festival de Mérida» Tras una variada experiencia en teatro, la actriz extremeña debutará en el Festival de Mérida. :: g. c. Noelia Marló Actriz Esta joven almendralejense debuta en Mérida tras una importante experiencia en musicales, cortos y en televisión GLORIA CASARES ALMENDRALEJO. Lunes, 30 julio 2018, 10:09

Cuando apenas tenía cinco años y estaba escolarizada en el colegio José de Espronceda de Almendralejo, Noelia ya sintió la llamada del mundo del teatro. Allí participó en las clases de interpretación infantil con la maestra Toni, del colegio Montero de Espinosa.

«Mi hermano se apuntó al grupo de teatro y yo fui detrás, hacía todo lo que hacía él porque lo admiraba».

Ya en el instituto Carolina Coronado de la localidad, se topó con la profesora Karmele García, una enamorada del teatro con la que pudo representar varias obras en su época estudiantil. Mientras vivía en la ciudad de Almendralejo, sus pinitos en el teatro los hizo con compañías como Samarkanda y con actores como Jose Recio, Fermín Núñez, Domingo Cruz o Ana García.

La vena artística fue creciendo en Noelia Martínez, también gracias al poso heredado de su madre, una gran aficionada a la música, que inculcó a sus hijos ese sentimiento.

Sin duda, ello contribuyó a que los dos hermanos estudiaran en el Conservatorio de Música, donde ella cursó estudios de Grado Medio de flauta travesera y él, Javier, se inició en una carrera musical que hoy le permite ser un conocido barítono profesional.

Cuando terminó Bachillerato, se marchó a Madrid para estudiar Periodismo, una carrera que comenzó compaginando con su formación de arte dramático en una escuela privada de la capital, que ella misma pagó con los trabajillos que iba realizando.

Ahora, a sus 26 años, bajo el nombre artístico de Noelia Marló, esta joven actriz almendralejense, cuyo currículum de experiencias en televisión, publicidad y teatro hace augurarle un gran futuro profesional en el mundo artístico.

Noelia Marló pasará en breve al reducido listado de actores de Almendralejo que han logrado subirse al escenario del Festival de Teatro Clásico de Mérida. Del día 15 al 19 de agosto representará la obra de Plauto 'La comedia del fantasma', bajo la versión libre de Miguel Murillo.

Esta joven actriz extremeña asegura que «lo de actuar en el Festival de Mérida ha sido una casualidad. Me avisó un amigo de que había un casting y que el papel parecía estar diseñado para mí. Me presenté, pedían que llevásemos una escena preparada y una canción; y me cogieron».

Con suerte

Sin embargo, el currículum que ya posee a su corta edad hace pensar que en su carrera artística hay mucho más que casualidad. «Tuve suerte, a las dos semanas de llegar a Madrid para estudiar, me cogieron para ser protagonista del musical de 'El Principito'».

Tras 'El Principito' llegarían otros muchos musicales, ha participado en 14 producciones musicales. En teatro ha participado como actriz en una decena de representaciones; también en cortos y ha hecho algo de cine.

En cuanto a las técnicas audiovisuales, tiene experiencia en varios spot de publicidad, videoclips e incluso algún largometraje.

«Pero de teatro clásico, espera que recuerde, pero me parece que no he hecho nada», asegura en una entrevista concedida a HOY. Aunque no son los clásicos los que le asustan, sino el teatro romano de Mérida lleno de público.

«Cuando me lo dijeron, me temblaron las piernas. No me lo creía, no me hubiera imaginado nunca trabajar en el teatro. Siempre lo he tenido como muy lejos. He ido muchas veces como público al Festival de Teatro de Mérida y parece que allí sólo actúa gente muy conocida».

Pero este año entre ellos estará Noelia, «ese teatro es mágico, es como trasladarte a otro lugar y a otra época. Creo que no lo voy a asimilar hasta que llegue».

En 'La comedia del fantasma' Noelia representará a un personaje que canta, actúa y baila, porque es una obra musical. «Es una obra muy moderna, muy divertida y muy crítica y creo que interesante de ver».

Llevan ensayando desde el 25 junio en Madrid y del 6 de agosto y hasta el 14 seguirán los ensayos en Mérida.

Tras su paso por el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, Noelia seguirá soñando «poder seguir viviendo de esto y obviamente cada vez mejor. Llevo varios años viviendo de ello y toco madera, porque no es fácil».

Sabe que para ello ha tenido que trabajar duro, como compaginar los musicales con las representaciones teatrales. Asegura que el teatro le apasiona, aunque quiere que su próximo paso sea el cine.

«Aún no he probado suerte en lo que quería, que es el cine. Voy a buscar un representante, así que mi próxima meta sería intentar meter cabeza en el mundo audiovisual, que me atrae mucho y es una técnica totalmente diferente al teatro».

Esta joven extremeña reconoce que es «un mundo bastante cerrado, pero mi sensación es que está mejor que el teatro».

En España, apunta, falta cultura en ese sentido «y no se llenan los teatros muchas veces, así que cuesta vivir del teatro».

Tiene claro que en ese empeño debe seguir formándose en disciplinas diversas, como ya ha hecho hasta ahora, pero no se puede bajar la guardia en una profesión como la suya.