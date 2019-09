«Extremadura está llena de gente con sueños» La joven escritora y su libro. :: @inmaarv La joven autora dará hoy el discurso en el acto institucional del Día de Extremadura en el teatro Carolina Coronado Inma Rubiales Escritora GLORIA CASARES Domingo, 8 septiembre 2019, 10:03

La joven escritora Inma Rubiales saltó a los medios de comunicación esta primavera después de publicar su primera novela, cuyo éxito ha hecho que incluso fuera invitada a la Feria del Libro de Madrid. No sólo por haber mostrado esa destreza con la pluma y la importancia del mensaje lanzado en su libro contra el acoso escolar y la necesidad de los jóvenes de quererse a sí mismos, sino también por su implicación en el feminismo y en la lucha contra la violencia de género, Inma se ha alzado como la voz de muchos jóvenes comprometidos. Quizás por ello, Inma Rubiales, de sólo 17 años de edad y estudiante de segundo de bachillerato en el instituto Carolina Coronado, ha sido elegida para dar el discurso en el acto institucional del Día de Extremadura, que se va a celebrar hoy a las doce y media del mediodía en el teatro Carolina Coronado. «Me quedé sorprendida, no me lo esperaba, pero estoy muy agradecida, sobre todo porque a los jóvenes se nos esté dando voz. Porque soy mujer y joven, así que estoy muy orgullosa de poder representar a Almendralejo el día Extremadura».

La joven escritora dice sentirse muy extremeña y amante sobre todo de las gentes de su región. Por eso, el discurso no puede olvidar a los jóvenes, mayores, personas con discapacidad y sobre muchos colectivos que merecen tener oportunidad, indica. Lamenta que el año que viene tenga que marcharse de Extremadura para estudiar la carrera universitaria que quiere cursar, Publicidad y Relaciones Públicas.

Oportunidades

Aunque no quiere adelantar el contenido de su discurso, que ha hecho ella sola, «porque yo soy muy independiente», avanza que a los jóvenes extremeños «tienen que darnos más oportunidades y en manos de todos está que eso ocurra». Será un discurso de sueños, porque «Extremadura está llena de gente con sueños y si no los vemos es porque no les estamos dando oportunidad de darlos a conocer».

Sobre sus proyectos de futuro como escritora, aún sigue promocionando su libro 'Un amigo gratis', de la editorial Oz, que presentará en El Corte Inglés de Badajoz en octubre y también en breve en Almendralejo, donde hasta el momento sólo lo ha dado a conocer en actos en su instituto, el Carolina Coronado, el Santo Ángel y el Santiago Apóstol. Pero Inma ya piensa en su próxima novela, también juvenil, que enviará en breve a su editorial con el deseo de que también pueda ser impresa. Resulta curioso el proceso de elaboración de esta segunda novela, 'Mi conquista tiene una lista', que en realidad fue la primera que empezó a escribir y lo hizo con sólo diez años.

A esa edad la escribió y guardó en un cajón, pero ahora, meses después de que haya visto la luz su primera obra publicada, la releyó con la idea de publicarla, pero se sintió horrorizada al descubrir algunos de los clichés machistas que aún tenía cuando era una niña. «Me di cuenta de que era muy tóxica y no me gustaba porque tenía conductas muy machistas», asegura.

Por eso la reescribió y ahora la quiere mandar a la editorial, porque ya hay mucho interés por leerla entre sus lectores, como algunos le han reconocido en la Feria de Madrid.

Relaciones tóxicas

La obra habla de los jóvenes y trata sobre las relaciones tóxicas y que se plasman en Abril, su protagonista. Ella ha tenido una relación tóxica y decide que no va a volver a recaer, porque le da miedo. «Hay mucha gente así hoy en día. Así que decide crear una lista con nombres porque va a intentar encontrar a la persona perfecta para ella. Lo que pasa es que conforme avanza la novela se da cuenta de que un pareja perfecta no existe».

La novela, que ya está publicada en una plataforma digital, ha tenido ya tres millones y medio de visitas e Inma se sorprende alegremente al decirlo.