Diez personas denunciarán a Lobato por injurias por un mensaje de WhatsApp

Una decena de personas de las 27 que aparecían con nombres y apellidos en un mensaje de WhatsApp emitido el pasado mes de noviembre y que se hizo viral en Almendralejo, van a interponer un procedimiento judicial por injurias contra el alcalde, José García Lobato, al que consideran autor del mensaje en la red social.

Una decena de personas de las 27 que aparecían con nombres y apellidos en un mensaje de WhatsApp emitido el pasado mes de noviembre y que se hizo viral en Almendralejo, van a interponer un procedimiento judicial por injurias contra el alcalde, José García Lobato, al que consideran autor del mensaje en la red social.

Así lo anunció su abogado, Segundo Berjano, en unas declaraciones a este diario tras el acto de conciliación celebrado el pasado jueves.

En el mensaje de WhatsApp se citaba el nombre completo de varias personas y en algunos casos los apodos de varios de estos 27 ciudadanos, a los que se les calificaba de «gentuza que mata por recuperar el poder».

La mayoría de ellos acudieron como público a la sesión del pleno municipal celebrado el día 26 de noviembre, y a cuya finalización un vecino supuestamente amenazó de muerte al alcalde, según apuntó García Lobato en una denuncia formalizada en la comisaría de la Policía Nacional. Este hombre ya había sido condenado previamente por hechos similares.

A esas 27 personas, el autor del wasap les responsabilizaba de ser los autores de la supuesta amenaza, aunque ellos mantienen que nadie del grupo insultó ni tuvo malas maneras hacia nadie. «Estas personas desean un mal personal y no político hacia mí y hacia todo el Partido Popular», indica el mensaje difundido.

El pasado jueves tuvo lugar el acto de conciliación previo a la interposición del recurso judicial, al que no acudió el alcalde, aunque sí lo hizo su abogado, Juan María Calero. El acto terminó sin acuerdo puesto que los demandantes solicitaban que el alcalde reconociera la autoría del mensaje y rectificara, pero la parte demandada no reconoció los hechos.

Por ello, el abogado de estos vecinos de Almendralejo ha anunciado que va a iniciar la acción de un procedimiento judicial contra García Lobato, «después de haber sido imposible llegar a un acuerdo». El procedimiento será penal, ya que se trata de un delito de injurias.

«En fechas próximas, en cuanto tengamos la formalidad que exige la ley, se interpondrá el recurso», subrayó el letrado consultado por este diario.

A raíz de este wasap, otro ciudadano que aparece relacionado en la lista de 27, Juan Asuar Monge, ya interpuso una denuncia a título particular el pasado día 12 diciembre. En ella aseguraba que «por estar escrito en primera persona, presunta y aparentemente procede del móvil del señor alcalde», le pedía que desmintiera si él había sido el autor o no y recordaba su condición de responsable de «mantener la paz social entre los vecinos». Sin embargo, esta denuncia no prosperó porque no se realizó por la vía penal.

Asimismo, un grupo formado por una decena de vecinos también presentó un escrito en el Ayuntamiento en el que instaban al alcalde a que se pronunciase sobre si era él o no el autor del mensaje, con el que se estaba «provocando e incitando al odio». En este sentido, alegaban que el polémico mensaje recogía frases como «ahora que cada uno actúe como le dicte su conciencia». «Estas personas desean un mal personal y no político hacia mí y hacia todo el Partido Popular», se podía leer también.

El primer edil almendralejense no ha querido pronunciarse sobre estos hechos cuando ha sido requerido en varias ocasiones por este diario.