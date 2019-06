El PP deja en manos de Lobato si dimite para negociar con Cs en Almendralejo Monago junto a Lobato, en el centro de la imagen, en la proclamación de este como candidato. :: / HOY El partido naranja exige como paso previo la salida del cabeza de lista popular y otros dos ediles para un acuerdo que necesita también de Vox CELESTINO J. VINAGRE Lunes, 10 junio 2019, 21:40

El Partido Popular extremeño da libertad a su candidato y alcalde en funciones de Almendralejo, José García Lobato, para decidir si dimite o no para abrir una negociación con Ciudadanos con vistas a un posible acuerdo que mantenga al PP en la Alcaldía, que debería contar también con Vox para que fuese posible. Las elecciones locales las ganó la lista encabezada por el socialista José María Ramírez, que se quedó a 293 votos y un concejal de la mayoría absoluta. Ramírez ha empezado ya los contactos con Cs con vistas a un posible acuerdo de investidura y de gobierno.

Como informó HOY la semana pasada, Ciudadanos ha dicho a Lobato que no le investirá como alcalde. No lo hará siguiendo la línea marcada por este partido de no apoyar a investigados por corrupción. El cabeza de lista del PP, que lleva dos legislaturas al frente del Consistorio, ambas con mayoría absoluta, es uno de los tres integrantes de la lista popular investigados por el caso Cofely, una derivada de la trama Púnica, relacionada con el concurso de alumbrado público que licitó el Ayuntamiento almendralejense.

En la candidatura que presentó el PP en Almendralejo van tres candidatos investigados por el caso Cofely. Aparte del número uno, el citado García Lobato, aparecen el dos, Luis Alfonso Hernández Merino, y el número cinco, Carlos González Jariego. El candidato local de Cs, Juan Arias, en un breve encuentro con Lobato, le ha manifestado que sin la renuncia de los tres no abrirá negociaciones formales con el PP.

Ante esta tesitura, fuentes de la dirección regional del PP fueron claras en su mensaje. «En todos los casos dejamos autonomía a las candidaturas locales para negociar los pactos, aunque sea finalmente la dirección regional la que los avale. En el caso de Almendralejo pasa lo mismo. No vamos a meternos en esa negociación», aseveraron desde el PP extremeño. Esto significa, de forma práctica, que el equipo de José Antonio Monago no ha exigido a Lobato, a Hernández y a González que dimitan de antemano porque lo pida Cs.

García Lobato ha declarado en reiteradas ocasiones que es inocente de los presuntos delitos por los que se le investiga desde la Audiencia Nacional relacionados con la adjudicación (finalmente frenada) del concurso de alumbrado público. HOY intentó este lunes varias veces ponerse en contacto con el político del Partido Popular para contar con su opinión. No fue posible.

El PSOE ganó las elecciones en Almendralejo con 6.825 votos (1.923 más que en 2015) y tiene diez ediles, dos más que entonces. El PP obtuvo 4.529 sufragios (3.587 menos) y baja a 7 ediles, seis menos que antes. Cs ha recibido 2.039 votos, tres ediles (ninguno antes) y Vox, un concejal con 825 apoyos.

José María Ramírez, alcalde entre el 2000 y el 2011, mantiene que «Almendralejo ha hablado claro sobre lo que quiere». Recalca que lo razonable para que el Ayuntamiento tenga estabilidad es un acuerdo de gobierno para la legislatura o, si no es así, uno de investidura con Cs.