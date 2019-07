El cupón del día 15 de agosto se dedicará a la Piedad Noriego, Iglesias, Ramírez y el párroco Rafael Corraliza. / G. C. Se pondrán a la venta 5,5 millones de décimos, que servirán para promocionar la ciudad GLORIA CASARES Jueves, 25 julio 2019, 08:59

Hacía 14 años que la Organización Nacional de Ciegos Españoles (Once) no dedicaba un cupón a Almendralejo y entonces fue a la parroquia de la Purificación. Este año la Once dedicará el décimo ordinario del próximo día 15 de agosto a la Virgen de la Piedad, patrona de la ciudad. Se pondrán a la venta 5,5 millones de boletos.

El delegado territorial de la organización de ciegos en Extremadura, Fernando Iglesias, presentó ayer este cupón, que se pondrá a la venta a partir del próximo día 31 de julio, en el ayuntamiento junto al alcalde, José María Ramírez.

En esta ocasión, el décimo se dedicará a la Virgen de la Piedad, nombrada hace años alcaldesa perpetua de Almendralejo, tras las gestiones llevadas a cabo desde hace unos meses por el gobierno municipal.

El primer edil almendralejense animó a los ciudadanos a que compren un cupón de ese día, ya que aunque no toque, tiene valor como recuerdo.

Cabe destacar que el delegado territorial de la Once recalcó la promoción de la ciudad y de sus fiestas que supondrá este cupón, del que animó a los vecinos a adquirir dos décimos, «uno por si toca y la otro para guardar».

Por su parte, el rector del santuario, Juan Antonio Noriego, explicó que la fotografía escogida para el cupón es una en la que aparece la Virgen con una sola joya, que fue donada por un devoto de la Piedad, una medalla que representa a la Virgen patrona de la legión.