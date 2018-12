El cuarto desayuno navideño de la Ceal de Almendralejo está dedicado a las mujeres Representantes de mujeres empresarias de la ciudad. :: g. c. El 20 por ciento de los 280 asociados de la coordinadora son empresarias GLORIA CASARES Jueves, 27 diciembre 2018, 07:58

«Soy de las que más me quejo porque hay pocas mujeres en las organizaciones y no es porque haya pocas mujeres empresarias en Almendralejo y en los alrededores, es porque creo que no nos dejamos ver lo suficiente. Más de una vez nos ocultamos detrás del socio». La que habla es María del Carmen Rodríguez, una empresaria que procede del sector de la mecánica, tradicionalmente de hombres y por ello cree que es necesario innovar.

Ella junto a otras empresarias, como Inmaculada González Gil, creen que se ha avanzado, pero que «hay mucho por hacer». «Es que a nivel personal, nos cuesta mucho desde por la mañana hasta por la noche, porque creo que como mujeres no nos quitamos la responsabilidad de hija, madre, esposa, empresaria, ama de casa. No somos capaces de quitarnos los lastres».

Su papel en la sociedad

Precisamente para darles un empujón a todas las mujeres y para darles visibilidad, la Coordinadora Empresarial de Almendralejo (Ceal) las va a homenajear en el desayuno navideño, el cuarto, que celebran el 31 de diciembre en el Centro Cultural San Antonio.

Tras rendir homenaje a los medios de comunicación, fuerzas de seguridad y docentes, en esta cuarta edición, los empresarios «quieren poner el foco en el papel de la mujer, no solo en el ámbito empresarial, sino como protagonistas del tejido asociativo, la sociedad civil».

Ayer la portavoz de la Ceal, Gloria Horrillo, presentó esta iniciativa junto a un grupo de empresarias y afirmó que han querido contar con el Consejo Local de la Mujer, al que pertenecen cuatro asociaciones. La Ceal cuenta con 280 asociados, de los que el 20 por ciento son mujeres.