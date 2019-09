Un conductor que provocó un accidente mortal en Aceuchal al mirar el móvil pide no ir prisión El juicio se celebró en el Juzgado de lo Penal número 1 de Mérida, que debe decidir. :: / HOY Su abogado cree que cumple los requisitos, pero la familia del fallecido ve injusto que no entre en la cárcel porque no ha resarcido el daño causado G. CASARES | E.F. DE VEGA Lunes, 30 septiembre 2019, 21:55

A. C. C., el hombre de 38 años de edad vecino de Almendralejo que fue condenado a dos años y cuatro meses de prisión por causar en Aceuchal un accidente de tráfico en el que perdió la vida un motorista y resultó herido otro joven, se ha dirigido al Juzgado de lo Penal 1 de Mérida para solicitar que se conmute ese ingreso en prisión por una pena distinta. Asípodría seguir trabajando y garantizar el sostenimiento económico de su esposa y su hijo.

En ese accidente ocurrido el 11 de septiembre de 2015 murió Sergio Guerrero, de 15 años, mientras conducía una moto en la que viajaba un amigo que resultó herido. El suceso se produjo cuando A. C. C. giró a la izquierda en una recta con buena visibilidad, atravesó el carril contrario y chocó con la moto. La sentencia indica que el conductor estaba consultando su móvil cuando inició la maniobra.

El Juzgado de lo Penal lo encontró culpable de un homicidio por imprudencia grave, que castigó con dos años de prisión, en concurso ideal con un delito de lesiones por imprudencia grave para el que impuso cuatro meses. La Audiencia ratificó el fallo en diciembre y ahora el condenado solicita que se suspenda la pena de prisión con carácter excepcional.

Su letrado es Joaquín Carretero Bernáldez, quien ha presentado un escrito en el que justifica esa decisión por ser la primera condena para su representado y tratarse de una persona con empleo estable «cuyo salario es único en su familia, formada por su esposa y un hijo pequeño. «Es indubitado que nos encontramos ante delitos cometidos por imprudencia, sin ánimo doloso alguno, cometidos por una distracción del tráfico que bien puede ocurrir a cualquier conductor. No ha existido intencionalidad»

Se opone la acusación

Recuerda también que la aseguradora del coche ha hecho frente a la indemnización y que si el condenado no ha pedido disculpas a la familia del fallecido es porque «la aproximación a los mismos le fue desaconsejada». «Desde que aconteció el accidente han estado sufriendo, el condenado y sus padres, 'la pena de banquillo' en su localidad de residencia. El afligimiento es patente, y no digamos ya el de su padre, sumido en una profunda depresión».

Esa petición ha sido contestada por Blanca Molina, la letrada que representa a la familia del fallecido. En su escrito recuerda que la suspensión extraordinaria de la pena debe cumplir unos requisitos que no se dan. «Falta el requisito de haber satisfecho las reponsabilidades civiles, ya que no ha pagado absolutamente nada de la responsabilidad civil y no ha hecho nada por reparar el daño económico (...). No es excusa que responda también la compañía de seguros, sobre todo porque tras el accidente y durante dos años, Reale también se negó a abonar cantidad alguna, debiendo asumir la familia de la víctima todo el daño económico causado por el condenado. Hasta 2017 no hizo la compañía una consignación parcial y, sólo tras la sentencia, ha abonado el principal».

En este sentido, informa al juzgado de que cinco días después de producirse el accidente el ahora condenado fue a la notaría para firmar una escritura que lo convirtió en administrador único de la empresa que hasta ese momento habían poseído su padre y él al 50%. Esa firma era la propietaria del coche con el que sufrió el accidente y la abogada de la acusación cree que tomó esa medida para evitar que su padre pudiera ser responsable civil subsidiario. «A continuación se bajó el sueldo a 750 euros –añade la letrada–. Se hizo insolvente y si se pedía responsabilidad subsidiaria, su padre quedaría libre de responsabilidad alguna».

Con respecto a esta cuestión el abogado que representa al condenado afirma que las indemnizaciones estaban garantizadas por la aseguradora del coche y que el cambio en la sociedad fue provocado por el estado de incapacidad permanente del padre, que le fue reconocido un día antes del suceso.

La letrada de la acusación asegura que la esposa del fallecido también tiene un trabajo –su letrado indica que ya se le ha terminado el contrato– y argumenta que también se opone a la suspensión porque «porque estos delitos graves no fueron causados por una simple distracción, sino porque el señor conducía sin mirar la carretera mientras miraba Internet por el móvil. ¿Qué mensaje se mandaría a la población si al mismo tiempo que el legislador agrava las penas por causar muertes y lesiones conduciendo mientras se mira el móvil, este juzgado suspendiera la ejecución de pena?».

Ahora, será el Juzgado de lo Penal de Mérida el que decida sobre esta solicitud.