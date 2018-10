Condenan al Ayuntamiento de Almendralejo a pagar 93.983 euros por dejar la mancomunidad sin liquidar El juzgado considera que debe hacer frente a los gastos de despido de los trabajadores y de la liquidación GLORIA CASARES Martes, 23 octubre 2018, 08:30

El Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Mérida ha dictado una sentencia por la que condena al Ayuntamiento de Almendralejo a pagar 93.983 euros más los intereses de demora a la Mancomunidad Integral de Tierra de Barros por la obligación de pago por la liquidación de la salida del municipio de la misma.

El juzgado le da así la razón en su totalidad a la reclamación que hizo la comisión liquidadora de la mancomunidad contra el Ayuntamiento, al que acusaba de haber abandonado la entidad sin haber abonado toda la deuda que mantenía con ella y todos los gastos generados.

Además, el juzgado condena al Ayuntamiento de Almendralejo al pago de las costas procesales, según la sentencia de fecha 28 de septiembre, a la que ha tenido acceso HOY.

El juzgado considera que el Ayuntamiento abandonó el día 9 de febrero de 2013 la citada mancomunidad, después de haberla creado en el año 2006 con los municipios de La Albuera, Santa Marta de los Barros, Aceuchal, Solana, Corte de Peleas, Nogales, Cortegana, Retamar y Cortegana para el arreglo de caminos.

El cambio de gobierno en el Ayuntamiento de Almendralejo hizo que el equipo entrante del Partido Popular de José García Lobato considerara que debía abandonar la entidad y privatizar el servicio de arreglo de caminos, porque consideraba que así sería más beneficioso económicamente.

Abandono

El Ayuntamiento aprobó en pleno en julio de 2012 abandonar la mancomunidad a partir de diciembre de ese año y abonó los gastos generados hasta entonces.

Sin embargo, la mancomunidad decretó que Almendralejo seguía perteneciendo a la misma puesto que no había abonado todos los gastos generados hasta su marcha en febrero del año siguiente.

A pesar de que Almendralejo pagó una parte de los gastos de personal y del mantenimiento de la sede, no pagó nada por el mantenimiento del servicio de maquinaria, al considerar que como no había disfrutado del mismo, no debía hacerlo. Cada año las máquinas estaban 77 días trabajando en la ciudad.

Sin embargo, el juzgado contencioso-administrativo considera ahora que Almendralejo abandonó la mancomunidad sin estar al día de las obligaciones económicas hasta ese día 9 de febrero de 2013, ya que el servicio se pagaba independientemente de que las máquinas hubieran estado en la ciudad trabajando. La cuota anual de la capital era de 87.000 euros.

Al año siguiente, en febrero de 2014, la Mancomunidad de Tierra de Barros aprobó su disolución al considerar insostenible su viabilidad como consecuencia de la marcha de Almendralejo, municipio con mayor número de habitantes y, por tanto, el que más aportaba económicamente a la misma y más días disfrutaba del servicio de maquinaria.

El juzgado considera ahora que el Ayuntamiento de Almendralejo debe pagar su parte en los gastos generados desde su disolución, como las indemnizaciones por despido a los trabajadores y los gastos para su liquidación.

Reparto

Según fuentes consultadas por HOY, los municipios de menor tamaño han tenido que hacer frente desde entonces al pago de todos los gastos del despido de los trabajadores, incluidos los de Almendralejo.

Por ello, ahora la comisión liquidadora de la mancomunidad repartirá entre ellos la parte económica adelantada para la prestación de 18 servicios, entre los que estaba el arreglo de caminos, el único que se prestaba en Almendralejo.