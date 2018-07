«El 99,9% de los clientes quieren que vuelva el mercado allí» Toni García ayer frente a su puesto en una plaza casi vacía. :: g. c. Toni García, tercera generación de industriales, cree que en el Mercado hay sitio para ellos y muchas más cosas GLORIA CASARES Miércoles, 25 julio 2018, 10:45

Si el mercado de abastos se construyó en 1928, su abuelo fue uno de los primeros que estuvo allí vendiendo en uno de los puestos. Su padre Daniel lo heredó y ahora es ella, Toni, la tercera generación de unos industriales que han vendido carne fresca y embutidos de toda la vida en el mercado de abastos.

«Mis hermanas y yo íbamos al puesto de la plaza cuando vendía mi abuelo. Nos hemos criado las tres hermanas ayudando a bajar o subir chorizos al mercado. Yo prácticamente me he criado en la plaza», apunta Toni García, que ha heredado el puesto familiar.

Esta joven se ha convertido en la cara y en portavoz de los empresarios del mercado de abastos, que en su gran mayoría reclaman volver al edificio de siempre de la plaza del Mercado y abandonar el nuevo mercado de Las Mercedes. Allí se fueron con la promesa de que era un traslado temporal, un compromiso que han descubierto que no era cierto, después de conocer que los mismos gobernantes quieren construir un centro cultural en el edificio.

«Lo que me mueve es lo que yo siento por ese edificio. Es el sentimiento por esas costumbres, soy muy defensora de las tradiciones populares», lo dice afectada, porque ha sufrido el devenir de un mercado que ha pasado de 32 puestos a apenas 15 en el de Las Mercedes.

Asegura que desde que dejaron el edificio de la plaza del Mercado, «el batacazo de allí a aquí se notó casi en un cincuenta por ciento de las ventas, así, de momento. Y luego ya ha ido poco a poco bajando desde entonces».

Los que antes eran clientes, apunta, siempre justificaban el cambio de costumbres en las compras en que «me cae muy lejos o yo si me lleva mi marido, voy, si no no puedo ir». Por eso tenían claro desde el principio que el objetivo era volver a una zona céntrica que se quedó muerta desde entonces.

«Es cierto que ahora no hay tiempo, pero a la gente le gusta comer bien y comida sana, con productos naturales, el tomate de toda la vida. Y eso lo tiene todo muy accesible en el mercado. Yo creo que se puede invertir un poco de tiempo en salud, en hacer una compra saludable y una comida saludable e inculcarle esas costumbres a los niños»

Por tal motivo, está convencida de que el futuro puede ser muy esperanzador si regresan a la plaza del Mercado. «Los clientes, el 99,9% de ellos quieren que vuelva el mercado allí», asegura.

Tradiciones

«El desayunar allí por la mañana, el entrar en la farmacia, bajar al centro, quizás comprar unos zapatos, volver, tomarse la cerveza y al final pues tal vez entrar en mi puesto y comprarme algo. Es un ritual de costumbres, de tradición de toda la vida en Almendralejo».

Toni y la gran mayoría de los puestos del mercado creen que en el edificio «se puede conjugar perfectamente la tradición con lo moderno».

Por ello, defiende un proyecto «con dos plantas, la de arriba donde pueden ir asociaciones, colectivos o darle muchos usos. Y abajo darle un uso comercial, donde podemos ir los industriales, pero también quizás una tienda de productos típicos, otra de vino, locales para emprendedores, todos pagando su cuota igual que pagamos aquí».