Las charlas de prevención sobre drogas reúnen a 1.500 alumnos Imagen de una de las charlas. :: g. c. Están impartidas por Asodalc, que quiere extender estas ponencias por toda la comarca GLORIA CASARES Viernes, 14 junio 2019, 08:43

Más de 1.500 alumnos han asistido a las charlas de prevención sobre drogas que ha llevado a cabo este curso la Asociación de Drogodependientes de Almendralejo y comarca (Asodalc) en todos los institutos.

Su responsable, Julio Mateos, destacó la importancia de la prevención en las aulas en chicos de entre 12 y 16 años para evitar el consumo posterior de tabaco y alcohol sobre todo.

De ahí que de cara al próximo curso ya se estén planteando realizar las charlas de prevención también con jóvenes mayores.

Mateos confía, además, en lograr financiación que les permita ampliar estas charlas de prevención en centros educativos de la comarca, algo que aún no ha podido iniciar por la escasez de recursos. «Es importante dar a los chicos información sobre las drogas porque no hay una sensación de peligro y se está vanalizando, sobre todo con el cannabis, el alcohol y el tabaco», apunta Mateos. «Los chicos no piensan que pueda ser una droga».

Por otra parte, esta tarde, desde las 20.30 horas, se celebra la segunda edición del 'Partido contra la droga', que será en el polideportivo municipal para concienciar y obtener fondos con los que seguir haciendo actividades. El encuentro lo disputarán asociados y familiares con periodistas, políticos y exfutbolistas.

Cabe destacar que el donativo será de dos euros y se sortearán regalos como camisetas firmadas por Iker Casillas o por el cantante Robe Iniesta, además de las del Extremadura o el Badajoz.