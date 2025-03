Los viveros de los peces extremeños

Celestino J. Vinagre Viernes, 7 de enero 2022, 07:31 | Actualizado 10:27h. Comenta Compartir

os estanques más grandes están ahora, en pleno invierno, sin agua, con los restos aún en el fondo de la materia vegetal que ha servido de alimento para miles de peces en los últimos meses del recién finalizado 2021. Los depósitos más pequeños, en cambio, están llenos, con chorros de agua que mantienen una temperatura estable, agradable en invierno, mientras los alevines de ciprínidos se instalan en sus fondos para crecer. En primavera empezarán a repartirse por arroyos y ríos afluentes del Guadiana para darle continuidad a una repoblación de aguas dulces que se repite desde hace décadas.

HOY está en el centro de acuicultura 'Vegas del Guadiana', en la pedanía pacense de Villafranco del Guadiana, el centro de agua dulce que, junto a la piscifactoría enclavada en el municipio de Jerte, son los dos grandes viveros de especies autóctonas extremeñas que logran sobrevivir, a duras penas en muchos casos, en zonas húmedas de las cuencas del Tajo y del Guadiana a su paso por la región.

«Practicamos una acuicultura de conservación para ayudar a las especies que están en peligro de extinción por factores climáticos, de contaminación o actuaciones humanas», resume César Fallola Sánchez-Herrera, jefe de la sección de Pesca, Acuicultura y Coordinación de la Junta, para hablar de las dos instalaciones piscícolas de referencia en la región.

Especifica Fallola que la labor se centra en especies autóctonas extremeñas de agua dulce sobre las que el riesgo de desaparición se ha acrecentado desde mediados del siglo pasado. Y aclara que los nuevos peces que salen de las dos piscifactorías siempre van a afluentes o charcas, nunca a los ríos Tajos y Guadiana o a los embalses, porque allí «no serían útiles para el fin que se busca, la repoblación».

Panorama

La proliferación de embalses, con la introducción en sus aguas de peces catalogados como especies invasoras, más la propia degradación de las aguas de ríos y charcas por la contaminación de fertilizantes o purines, explican un panorama complicado. Frente a eso, la Administración extremeña ha convertido sus dos piscifactorías, de alguna manera, en la salvaguarda del ecosistema fluvial regional. Aunque no hay un número fijo anual, entre las dos generan más de 900.000 nuevos peces de media.

«Se trata de concienciar a la sociedad sobre la sostenibilidad de la acuicultura y de su compromiso con el desarrollo y la creación de riqueza y bienestar en las zonas rurales. Es ese el final de todo, del trabajo constante de repoblación que estamos haciendo», agrega el jefe de la sección de Pesca mientras recorre con el equipo de HOY las instalaciones de Villafranco.

En ellas, además de los tanques para conseguir la reproducción de los peces, se dispone de un centro de interpretación que desarrolla esa otra labor divulgativa y de concienciación que reseña el experto piscícola.

El centro 'Vegas del Guadiana', que ocupa una superficie de 125.000 metros cuadrados, empezó a funcionar en 1968. Se trata de unas instalaciones que en su día fueron concebidas para la producción de alevines y jaramugos de especies (crías que sirven también de cebo de otras especies) de interés deportivo, tales como la carpa y la perca americana o black-bass.

Ampliar Balanza en la que se pesan los peces para conocer la producción. PKP

En realidad, surgió por la necesidad de repoblar masas de agua en diversas partes de España en el tardofranquismo, no en Extremadura, en apoyo a otros centros nacionales como El Palmar (Valencia), Aranjuez (Madrid) y Plasencia del Monte (Huesca).

En su primera etapa (1968-1979) era el principal productor de alevines de carpa y perca americana (black-bass) con producciones en torno a un millón de unidades para la primera y de 1,5 millones para la segunda.

A mediados de la década se 1970 empezaron las primeras experiencias con la tenca y ya entre 1980 y 1995 esta especie llegó a contar con producciones superiores a los 2,5 millones de crías.

Desde que pasó a depender de la comunidad autónoma extremeña (finales de la década de 1980), se amplió significativamente la superficie dedicada a estanques. La aprobación de la Ley de Pesca de Extremadura en 1995, enfatiza César Fallola, marcó un nuevo y diferente periodo de gestión. «Se establecieron nuevas líneas prioritarias con el establecimiento de la tenca como especie de interés regional y por la reproducción en cautividad de especies nativas la recuperación de sus poblaciones en el medio natural a través de repoblaciones o reintroducciones», agrega.

Tencas, cachos y truchas son las especies más criadas en los dos centros de producción

No se sueltan en el Guadiana o en el Tajo sino en sus afluentes y en charcas donde puedan sobrevivir

Ello conllevó la supresión de la cría de especies exóticas en el centro de acuicultura de Villafranco del Guadiana.

En la actualidad, en este vivero de peces situado a escasos kilómetros de la ciudad de Badajoz se reproducen pardillas, cachos, calandinos, barbos cobizos y sobre todo tencas. Es la reina de las aguas de estas instalaciones situadas junto a la antigua N-5 en Villafranco del Guadiana.

Ampliar Colocación de redes sobre los depósitos de peces para que no sean devorados por las aves. PAKOPI

Datos

Solo basta repasar lo ocurrido en los años 2019-2020 (sin datos aún cerrados de 2021) para confirmar que sus producciones han sido muy significativas en los últimos tiempos.

En 2019 se consiguieron 519.355 alevines de tenca para 161 repoblaciones de zonas húmedas de la provincia pacense. Un año después fueron 846.325 para 148 repoblaciones. Mientras, de cacho se cuantificaron 65.224 ejemplares hace tres años (14 repoblaciones) y 28.900 en 2020.

«No hay un número fijo porque nunca sabes cuántos alevines pueden crecer y salir adelante. No es una ciencia exacta aunque cada vez más se ha mejorado el trabajo genético, con nuestro laboratorio, y las mejoras en la instalación han ayudado mucho en ese sentido», resalta el jefe de la sección de Pesca de la Consejería de Agricultura. «Hacemos una reproducción natural en estanques y otra artificial en laboratorios. Se necesita trabajar simultáneamente en la restauración fluvial pues mientras persistan las causas que provocan su deterioro la simple repoblación piscícola no sirve de nada».

Especifica Fallola que los peces que salen de este vivero acuático de Villafranco se echan a afluentes del Guadiana y no al propio Guadiana «porque no serviría de nada echarlos allí. Los grandes ríos, con especies invasoras y muy contaminados, no son un hábitat para estos peces. Repoblamos con barbos y bogas y algo de cachos en ríos como el Matachel, Ardilla o Alcarrache».

Entre noviembre y diciembre pasado, de forma concreta, las repoblaciones se llevaron en embalses como el del Búrdalo (que nace en el municipio cacereño de Santa Cruz de la Sierra y desemboca en el Guadiana, en Guareña), con barbos cabecicortos nacidos la pasada primavera o con bogas para una charca del Gévora, y pardillas para los ríos Matachel y Ardila, estos ya afluentes del sureste y suroeste pacense.

Otra de las salidas de peces autóctonos criados en las dos piscifactorias extremeñas son las charcas en las sociedades de pesca suelen tener su ámbito de acción.

Se trata de unas entidades con presencia relevante en el territorio regional, donde están censados oficialmente 310 cotos. Todos gestionados por la Administración. De ellos, 160 son de tencas. En estos cotos tienen un participación apreciable las sociedades de pesca, clubes que sin ánimo de lucro se comprometen a participar con la Junta de Extremadura en la buena gestión de la pesca y las aguas, según su definición legal.

Ampliar César Fallola, jefe de la sección de Pesca de la Consejería de Agricultura, junto a uno de los estanques. PAKOPI

En la región las licencias de pesca rondan las 100.000 tanto para la pesca deportiva, con un cariz más competitivo, o la recreativa. De ellas, 6.000 son de pescadores inscritos en la Federación de Pesca de Extremadura.

«Las sociedades de pesca tienen un peso importante en la conservación de nuestra riqueza piscícola. Con ellas existe una buena colaboración. Todo ayuda», culmina César Fallola.