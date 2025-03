La Unión pide una comisión de investigación sobre el regadío de Tierra de Barros

La Unión Extremadura exige una comisión de investigación en la Asamblea de Extremadura para conocer el estado de la tramitación del proyecto de riegos en ... Tierra de Barros y depurar responsabilidades políticas si las hubiese.

En una nota de prensa, la organización agraria asegura que desde el inicio del proyecto de puesta en riego alrededor de 15.000 hectáreas en Tierra de Barros, tanto la Administración como los regantes han desembolsando cantidades importantes de dinero, y «a día de hoy nadie tiene conocimiento de la viabilidad futura de este proyecto», por lo que La Unión tiene dudas si el dinero gastado va a servir para algo.

Por eso, la Unión Extremadura ha pedido a los partidos de la Asamblea que se constituya una comisión de investigación para que se aclare todo lo referente al proyecto. «Es imprescindible que los agricultores de la comarca de Tierra de Barros y el resto de ciudadanos de la región sepamos lo que ha ocurrido, qué futuro tiene el actual proyecto, qué se ha hecho mal, qué gastos se han realizado que no han servido para nada», asegura el escrito, que concluye que «no se puede jugar con la ilusión y expectativas de tantos futuros regantes, no se pueden tener paralizados las nuevas concesiones de pozos en base a la puesta en marcha de un proyecto de regadío que nunca llega, no se puede utilizar los intereses de los agricultores en una guerra entre partidos políticos».