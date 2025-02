La Unión Extremadura demanda refuerzos de la Guardia Civil contra los robos en el campo

La organización agraria La Unión ha solicitado este jueves al delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, que destino refuerzos del Grupo Roca de la Guardia Civil para luchar contra los robos en el campo.

Así lo ha destacado el secretario técnico de La ... Unión Extremadura, Luis Cortés, en rueda de prensa este jueves en Mérida, donde ha señalado que todos los años, al mismo tiempo que se realiza la campaña de riego, se producen estos sucesos. «Son más importantes por el daño que producen que por el valor de la mercancía robada, aunque este hecho también es importante.

Además, lamenta que se originan «campaña tras campaña sin que nadie ponga soluciones a este problema». Como los agricultores tienen en el campo tanto los motores de riego, las cosechas y las instalaciones de riego, «se producen de manera constantes robos de productos agrarios, gasóleo y en los últimos tiempos electroválvulas de riego».

En relación a este tipo de circuntanstancias, cada vez que se roba una electroválvula se ocasionan deterioros en las plantaciones tanto por no poder regar los tramos regulados por la válvula, como por las inundaciones derivadas de la rotura previa al robo, según explicaba el secretario.

Cortés ha apuntado que «nadie vigila por la noche nuestros campos, en cambio si vemos a la Guardia Civil denunciando coches y tractores», y a los miembros del Seprona «vigilar e imponer sanciones por las cuestiones más nimias».

En ese sentido, ha considerado que «no puede ser que haya muchos efectivos para vigilar a los agricultores y denunciarlos, y en cambio no haya ningún agente para velar para que no roben o no se permita comercializar los productos robados», ha criticado Cortés.

Por este motivo, La Unión ha remitido un escrito para denunciar estos hechos a la Delegación del Gobierno y así pedir a Quintana que «refuerce los medios de vigilancia contra estos hechos y flexibilice la vigilancia a quienes trabajan honradamente».

A su juicio, «no es admisible que las fuerzas de Seguridad del Estado vayan siempre contra los más débiles», por lo que «se necesitan unas instrucciones claras para atajar estos robos».