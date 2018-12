Turrones y aperitivos tiran de la almendra extremeña

El almendro no encuentra su techo. Junto al olivo en intensivo o superintensivo, es el cultivo que se está expandiendo a mayor ritmo por la región. La explicación es que es rentable. Lo es porque existe una alta demanda para su consumo. En los últimos cinco años la producción mundial ha crecido un 5% al año pero el consumo lo ha hecho más, un 6,5% anual. Además, el mercado alimentario aprecia singularmente la calidad de las variedades que se desarrollan en Extremadura. Eso justifica por qué un árbol que se encontraba exclusivamente en zonas de sierra y en suelos pobres de nuestro territorio ha florecido por las tierras más productivas ocupando parcelas de regadío. En cifras, se resume en que si en 2010 se contabilizaban 2.800 hectáreas, hoy son más de 7.100 y, por primera vez, la región aparece en las estadísticas nacionales de producción de frutos secos a gran escala.

La llegada de las fechas navideñas ya no se presenta como la tabla de salvación para los productores extremeños de almendra. Los turrones y la repostería en general asociada a esta época siguen siendo productos estacionales. En cambio no lo es el consumo de almendra, subrayan tanto los turroneros como los productores de almendras. «El mercado sigue ofreciendo una buena respuesta, hay un crecimiento sostenido de la demanda, no un boom, que tampoco sería bueno», subraya Felipe Rey, gerente de Turrones Rey, una de las empresas turroneras clásicas de Castuera.

Se estima que algo menos de la mitad de la industria española de almendra se destina a la industria transformadora de pastelería y repostería. El mayor porcentaje lo ocupa ya el consumo de almendra como aperitivo o «como un producto de la dieta habitual como pueden ser el aceite de oliva o las hortalizas», enfatiza Antonio Pérez, director general de Bioterra, la empresa comercializadora de almendras y productos elaborados vinculada a la sociedad agraria de transformación Pasat, con sede en el municipio pacense de Corte de Peleas.

Un dato muy clarificador es que el consumo per cápita de almendra en España se sitúa en kilo y medio por persona. Es el segundo del mundo después de los dos kilos por persona que comen en Estados Unidos.

«La distinción clásica de almendra para snack o para repostería está superada. El crecimiento continuo del almendro se explica en que se consume como un producto habitual de la alimentación», remarca Pérez. Las almendras son muy energéticas y ricas en fibras. Poseen un alto contenido en ácidos grados monoinsaturados (ácido oleico). «Ayudan a reducir el colesterol, disminuyen el riesgo de enfermedades cardíacas y son una de las fuentes más ricas en calcio», concluye a la hora de señalar sus virtudes.

«Todo eso se sabía pero ahora es cuando el consumidor se ha dado cuenta y esa demanda es la que ha hecho incrementar el cultivo», finaliza el directivo de Bioterra. El 85% de su producción va a 20 países.

«Ya no es solo para Navidad o aperitivos. La almendra forma parte de la dieta alimentaria habitual» Antonio Pérez Bioterra/Pasat

«La almendra es un producto natural y con muy buenas cualidades. Se consume cada vez más» Antonio Fernández Turrones Dos Hermanos

«Es un producto muy natural, que se conserva muy bien y con unas cualidades fantásticas», añade Antonio Fernández León, propietario de Turrones Dos Hermanos, empresa asentada en Castuera. Se fundó en 1972 pero los hermanos Fernández León eran turroneros «de toda la vida, de cuando prácticamente cada familia de Castuera elaboraba turrón en su casa».

Actualmente en España se cultivan más de cien variedades de almendras pero existen cinco tipos comerciales definidos entre las de mayor calidad. Son la marcona, largueta, plantea, valencias o comunas y mallorca. La variedad de almendra más utilizada para fabricar turrón y mazapán es la marcona. «Este año se está viendo un mayor consumo. Otra buena noticia», añade Fernández.

Grandes rendimientos

La Mesa Nacional de Frutos Secos, en la que se sientan las organizaciones profesionales agrarias, Cooperativas Agro-alimentarias y Aeofruse (asociación española de productores de frutos secos y algarrobas) ha calculado para este año una realidad extraordinaria. En ella aparece Extremadura.

Es la primera vez que ocurre desde que elabora estadísticas anuales sobre el desarrollo del cultivo del almendro en España. La Mesa prevé que la producción de almendra en nuestro país será un 15% superior a la pasada y un 35% a la media de los últimos cinco años.

Galería. Por Pasat y Bioterra pasa el 70% de la almendra regional / BRÍGIDO

El dato concreto de Extremadura es de una estimación en esta campaña de unas 2.000 toneladas de almendra en grano, es decir, ya sin cáscara. Es la primera vez que aparece la región en esta estadística «al ser contabilizadas las nuevas superficies de cultivo en producción, donde las lluvias (del final del invierno pasado y la primavera), han fortalecido vegetativamente hablando los árboles y se prevé mejores rendimientos», se resume.

«No sé cómo se cerrará el año de producción pero va a ser mejor todavía de lo que anunció en verano», puntualiza Pérez. Pasat agrupa a 600 socios de 88 municipios extremeños, con 4.000 hectáreas de almendro (repartidas no solo por Extremadura sino entre las dos Castillas, Andalucía y Portugal).

De las 2.000 toneladas de almendra en grano previstas este año en la región, la sociedad radicada en Corte de Peleas gestionará unas 1.350 toneladas. Una empresa que ha invertido dos millones de euros en nuevas instalaciones, modernizando la maquinaria y ampliando los espacios en los que se realizan diversos procesos productivos.

«El sector está en ebullición desde hace varios años. Empezó a crecer en España por la sequía en California, el principal competidor y productor mundial. Y este año han sufrido incendios. Eso hace que la demanda de almendra española suba y, con ella, el precio. España cubre el hueco que deja California», indica Minda Tabuyo, técnica de la Agrupación de Exportadores de almendras y avellanas de España (SAB Almendrave). El 90% de la almendra española va a mercados comunitarios, destacando Alemania, Francia e Italia. Fuera de la UE sobresale Brasil. Mientras, el 75% de la cosecha de almendra extremeña va a otras comunidades autónomas.

«Sale mucha almendra de España pero también entra mucha de otros países. Es posible que con la expansión del cultivo en comunidades como la extremeña esa dinámica vaya cambiando y más cuando se apuesta, como ocurre en Extremadura, por variedades de calidad», aclara Tabuyo.

La rentabilidad de la almendra se evidencia en que hace dos campañas se pagaban 9 euros por kilogramo, un precio extraordinario. Ahora se abonarán entre 4,50 y 5 euros, «un precio aún rentable y que ya quisieran para sí los agricultores», afina.

La representante de la asociación de exportadores de almendra se suma al discurso de que el consumo de este fruto seco es mayor en general «porque ha calado el mensaje de que es beneficiosa para la salud. El boom del incremento del cultivo en zonas como Extremadura está vinculado a la percepción de que es un cultivo muy rentable. En Extremadura, además, hay más rendimiento al plantarse en zonas de regadío», incide.

Turrón listo para envasar en Dos Hermanos / BRÍGIDO

A través de Pasat y Bioterra se gestiona entre el 65 y el 70% de las almendras que se cultivan en Extremadura. Las 2.000 toneladas previstas en esta campaña suponen un incremento de un 30% de la producción respecto al ejercicio anterior, gracias sobre todo a la entrada en funcionamiento de nuevas plantaciones.

«Si se hacen las cosas bien y el consumo sigue respondiendo, el cultivo seguirá por el buen camino», indica Felipe Rey, de Turrones Rey, que exporta el 25% de su producción.

«El mercado está bien. Existe demanda y, algo muy importante, las variedades se han adaptado a esa demanda. Antes había mucha almendra amarga, de menor rendimiento. La de ahora ha aumentado su calidad», concluye Rey.