Los tabaqueros anuncian tractoradas en la A-5 y paralizarán la entrega de su producción la próxima semana

LUIS MIGUEL MARTÍN Talayuela Jueves, 11 de noviembre 2021, 09:59

El sector tabaquero no aguanta más. Ayer se reunió en Talayuela, y en esa asamblea se pusieron sobre la mesa las próximas protestas que van a llevar a cabo para hacerse oír: tractoradas en la A-5 para los próximos días 2 y 3 de diciembre y dejar de servir su producto a Cetarsa la semana que viene, de lunes a viernes. Así lo acordaron Asaja Extremadura, UPA-UCE Extremadura y Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura en una asamblea celebrada en la casa de la cultura de Talayuela a la que asistieron más de 300 personas entre las que se encontraban productores de tabaco de toda la región acompañados de alcaldes y concejales de la zona, representantes de mancomunidades o representantes de empresas relacionadas también con el sector.

Asaja, UPA-UCE y Cooperativas Agroalimentarias Extremadura consideran que los tabaqueros necesitan estabilidad y apuestan por alcanzarla a partir de una garantía de producción, con contratos plurianuales entre productores e industria tabaquera y con unos precios razonables.

Abrió el acto Ismael Bravo, alcalde de Talayuela, mostrando su apoyo al sector. «Los alcaldes de la zona iremos de la mano con un sector que es vital para la zona y cuentan con nuestro apoyo para reivindicar su producto».

Por su parte, los representantes de Asaja, UPA-UCE y Cooperativas Agroalimentarias Extremadura informaron a los tabaqueros de las amenazas que sufre el sector centrándose principalmente en tres dificultades; el uso de fitosanitarios, la ley de fraude fiscal y el precio.

En los últimos años se han prohibido el 70% del uso de los fitosanitarios, que además han aumentado su coste. La previsión es que se supriman más, y sin algunos de ellos es imposible seguir produciendo este cultivo. «Los proveedores nos dicen que el precio de los productos subirán entre el 20 y el 30% dependiendo del producto y estamos cobrando menos que hace diez años», se dijo en la asamblea.

Las ayudas de la PAC representan el 40% de la renta del agricultor y el 60% restante lo debe aportar lo que perciben por la producción, algo que ahora mismo no está sucediendo. «En estas condiciones no se puede garantizar el futuro en un momento que es decisivo, porque los tabaqueros van a tener que adquirir con la nueva PAC compromisos de producción durante varios años (cinco años la misma cantidad en el caso de la producción integrada), y para eso necesitan unos precios que cubran los costes y un compromiso temporal de contratación que no tenemos», explicó Huertas.

