«El tabaco contribuye a fijar población en el ámbito rural»

Javier Serrano, consultor senior de Analistas Financieros Internacionales (AFI), fue el encargado de detallar días atrás en Cáceres el contenido del informe que han elaborado, ... por encargo de la Mesa del Tabaco, sobre la relevancia económica y social del sector en Extremadura.

Abarca los tres eslabones de la cadena de valor: cultivo, primera transformación y distribución, lo que supone una generación de empleo en torno a los 2.100 puestos de trabajo, de los que la mitad son directos.

Del primero, el cultivo, explicó que mantiene más de un millar de puestos directos, de los que 800 corresponden a agricultores. «Es una actividad que contribuye a fijar población en el ámbito rural de Cáceres y una actividad de referencia en la Unión Europea, dado que Extremadura es la primera o segunda región que más tabaco cultiva en todo el continente», asegura.

En cuanto al eslabón de la primera transformación, liderado por Cetarsa, afirmó tener también una huella económica importante, contribuyendo a la actividad industrial de la región y configurándose como un intermediario «clave» entre los agricultores, agrupados en Apas, y las multinacionales que compran el tabaco.

«Su actividad –la de Cetarsa– es fundamental, colocando el tabaco extremeño en los mercados internacionales», destacando que el 98% se exporta a otros países. Pero es que además, en lo que va de siglo esas exportaciones se han triplicado, a la par que la superficie de cultivo se ha visto reducida a la mitad. «Es una prueba del incremento de la productividad y su rendimiento exportador», asevera.

Sumando estos datos al eslabón de la distribución, cuyos principales operadores son Logista en el ámbito mayorista y la red de estancos en el minorista, la cadena de valor genera más de 2.100 empleos en la región, incidiendo en el efecto multiplicador del sector, pues por cada empleo directo se genera otro indirecto o inducido.

«Si el sector del tabaco extremeño no existiera, se vería afectada toda una serie de empresas de este ecosistema», subraya.

Empleo femenino

Por último, hacía hincapié en que la mitad del empleo que se genera es femenino, lo que, a su juicio, supone un respaldo muy importante a la fijación de población en el medio rural. «Si hay empleo femenino hay familias, hay escuelas y hay actividad en los pueblos», concluye el asesor financiero.