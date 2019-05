«Solo trabajando con precisión podemos ser competitivos» Timoteo Collado, en uno de sus tractores. :: j. m. r. Empezó abonando a mano, con una bolsa, y ahora lo hace con tractores de última generación con GPS Timoteo Collado A. GILGADO BADAJOZ. Lunes, 20 mayo 2019, 22:08

56 años. De Palazuelo. Le salieron los dientes con el arroz y ahora trabaja 130 hectáreas junto a su hijo. Con tanto volumen de tierras uno cae en la tentación de ver a Timoteo como un terrateniente. Pero pocos terratenientes se llevan la mano al cuello para calificar su situación económica.

-¿Cómo apunta la campaña?

-Estamos asfixiados. Y eso por desgracia nos pasa a muchos de los que nos dedicamos a esto. Si las tierras fueran mías y estuvieran pagadas podría pasar por un gran propietario. Pero ni están pagadas ni son mías.

-El problema de las malas hierbas no es nuevo.

-No. Pero cada vez son más resistentes y contamos con menos armas para combatirlas. La lógica te lleva a pensar que después de tanto tiempo deberíamos tenerlas controladas, pero sin embargo la tendencia es la contraria. El problema se agrava campaña tras campaña. La única solución que hemos encontrado después de tanto tiempo es sembrar en seco.

-¿Fue reticente al seco?

-Sí. Mucho. Sembré hace cuatro años por primera vez y no me salió bien. Lo dejé, pero solo he vuelto al redil. Entendí que hay que cambiar de perspectiva. Estábamos acostumbrados a manejar el cultivo, pero en realidad se trata de manejar las malas hierbas. Conocemos el cultivo. Sabemos que si llueve y se moja el suelo, con la humedad puede crecer en pocos días y tira abajo a la malas hierbas. Si el suelo está seco mejor inundar.

-¿Qué le diría a alguien que quiere dedicarse al arroz?

-No le desanimaría porque cada uno sabrá. Pero para meterse aquí hay que ser muy valiente. Hoy puedes meter cabeza en otros sectores mucho más rentables y dedicarte a cultivos en lo que no expones tanto. Aquí se suda la camiseta, necesitas mucha inversión.

-Por ejemplo en maquinaría.

-Yo necesito tres tractores, dos máquinas de tratamiento, una refinadora láser para quedar la tierra bien, cultivadores, vertederas, abonadoras y ahora he puesto GPS en cada tractor. Eso suma casi medio millón de euros en maquinaria. No es cualquier cosa.

-¿Cómo influye el tipo de terreno?

-Yo he comprobado que en dirección Miajadas la tierra es más consistente. Sacas más producción. En dirección Villanueva cambia. El suelo arcilloso sufre más y eso, evidentemente, se nota en cada cosecha.

-¿Se han modernizado los suficiente para competir?

-No nos queda otra para sobrevivir. Hay gente que lleva poco terreno y lo tiene por tradición familiar. En muchos casos lo complementan con otros trabajos. Pero los profesionales, los que nos dedicamos de lleno tenemos que reducir costes de producción al máximo para ganar dinero y eso solo se consigue con maquinaria moderna. Mi padre hacía las labores con mulas. Con 18 años me compré un tractor viejo. Yo he tirado el abono con la mochila, a mano.

-Y ahora con el GPS.

-Los tractores van solos, autoguiados. Meto las coordenadas de la parcelas y calcula las pasadas que se necesitan para cubrirla. Ahorramos mucho en abono. Si pongo 300 kilos por hectárea hace un reparto similar por todo el terreno. Ahora no doy ni una pasada en balde.

-Los herbicidas tampoco salen baratos.

-Nuestras materias primas no son baratas precisamente. Casi de lujo diría yo. Si queremos vivir de esto, solo trabajando con precisión podemos ser competitivos.