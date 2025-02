Sindicatos, organizaciones agrarias y Afruex pactan un convenio del campo por tres años

Celestino J. Vinagre Miércoles, 22 de junio 2022, 19:10 | Actualizado 21:11h. Comenta Compartir

El campo extremeño culmina su particular parto de la burra (ya saben, el largo y complicado proceso que viven para dar a luz a sus crías). Este viernes, a las 9.30 horas, se ratificará el convenio del campo, cuya firma inicial fue estampada ayer en la sede la Fundación de Relaciones Laborales, en Mérida, por parte de Apag Extremadura Asaja, UPA-UCE, COAG, CC OO y UGT. No lo suscribe, como es lo habitual, Asaja Cáceres.

La fumata blanca, al fin, ya es definitiva tras una semana de locura que arrancó en las últimas horas de la noche del jueves con 'el pacto del pijama' alcanzado de madrugada, con la mediación del presidente de la Junta y todos los implicados, pero que empezó a resquebrarse apenas 72 horas después.

Este lunes, Afruex, que representa específicamente a los fruticultores, y parte de las organizaciones agrarias, llegaron con otras propuestas, según los sindicatos, cambios en aspectos que bien se habían dado por buenos o no se habían abordado en la negociación de los últimos dos años. El clima enrarecido llegó de nuevo. CC OO y UGT decidieron ofrecer una contrapropuesta y fijaron una nueva reunión con la patronal para este miércoles. O había acuerdo o había huelga, de nuevo, en el campo.

"La jornada ha sido extenuante pero hemos coincidido en lo sustancial del acuerdo del otro día. Había un tremendo malestar, se estaba generando una situación delicada pero afortunadamente hemos firmado el acuerdo", esgrime Ricardo Salaya, secretario general de la Federación Agro de UGT. "Hemos hecho un esfuerzo todas las partes, revisando artículo por artículo. Hemos hecho un ejercicio de responsabilidad del que nos vamos a beneficiar las dos partes", añade Juan Metidieri, presidente de Apag Extremadura Asaja.

Puntos

Sindicatos y patronal agraria dejan para este viernes, cuando se ratifique el convenio del campo acordado, informar con más detalle del acuerdo. No obstante, HOY.es ya avanzó algunos de esas claves a lo largo de la tarde del miércoles.

El convenio, para empezar, será por tres años de duración, hasta diciembre de 2024. No tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero de este año sino que su vigencia entra a partir de mañana, 24 de junio.

Aparte de la duración, queda fijado que no habrá cláusula de revisión salarial al final de cada ejercicio en función del IPC. Tampoco, en realidad, estaba en el último convenio del campo. Si se produjera un nuevo incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) por parte del Gobierno se abriría una nueva negociación entre las organizaciones agrarias y los sindicatos para evaluar su impacto en el convenio.

En todo caso, se ha acordado que ese aumento del SMI absorbería el plus de antigüedad, esto es, no se pagaría aparte como se ha acordado hacer ahora con este y otros pluses. Pero solo si hay aumento, se enfatiza desde las dos partes y afectado a esa complemento, no a otros.

Al mismo tiempo, cada trabajador vinculado por el convenio del campo recibirá 30 euros anuales en concepto de un nuevo plus, el denominado plus de convenio. En esto tampoco hay cambio sobre lo contado por este periódico el viernes pasado.

Asimismo, la jornada laboral anual también queda igual, en 1.768, con seis horas y media diarias como jornada habitual.

Respecto a si computa o no el tiempo de bocadillo -15 minutos- dentro o fuera de la jornada de trabajo, hay un cambio. Entre el 15 de mayo y el 15 de septiembre, hasta ahora cada trabajador agrario podía hacer uso de ese tiempo para el almuerzo dentro de una jornada laboral de seis horas y media diarias.

A partir de ahora solo se incluirán como jornada laboral si es superior a esas seis horas y media pero no si es menor o igual a ese tiempo. Trabajo seis horas y media y los quince minutos de bocadillo fuera de la misma, en resumen.

"Quien más ha ganado con este acuerdo y con que haya nuevo convenio es el campo extremeño. Y aquí no ha perdido nadie", resaltó Saturnino Lagar, secretario general de la Federación Agro de Comisiones Obreras. Dice Lagar que se trata de un texto que "llenará de salario digno, derechos laborales y sindicales" a los trabajadores agrarios extremeños.

Por su parte, Ángel García Blanco expresó ayer que su organización agraria, Asaja Cáceres, ha decidido no suscribir tampoco esta vez el pacto alcanzado "porque la situación general del país y del campo no está para un convenio así".

LAS CLAVES 1. Salarios y complementos. Salario mínimo de 1.000 euros para una jornada laboral diaria de seis horas y media, con sus complementos aparte.

3. Hasta el 31 de diciembre de 2024. Su vigencia esdesde la firma este viernes y no con carácter retroactivo desde 1 de enero de este año.

4. Pendiente de una nueva subida del SMI. Si no la hay, no hay cambio en pago de salario base y complementos: si se subes el SMI, el plus de antigüedad será absorbido por esa subida.

5. Bocadillo, fuera de la jornada si esta supera las seis horas y media. Los 15 minutos del bocadillo no se incluyen en la jornada laboral normal; si la supera, sí.

Ampliar Reunión en abirl del año pasado en la sede regional de la UGT en Mérida de la mesa negociadora del convenio del campo. HOY Un largo encuentro en dos actos con ausencias y llegadas La reunión empezó a las diez y media de la mañana. «Por las caras que se ven parece que la cosa pinta bien», comentaba a HOY uno de los intervinientes. Al final fue así (terminó a las 18.45 de este miércoles) pero la convocatoria llegaba, otra vez, con malas vibraciones porque tras el 'pacto del pijama' el asunto se había torcido de nuevo. En la reunión estaban los habituales menos los líderes de las dos Asaja. Ángel García Blanco, de Asaja Cáceres, alegó otros compromisos para no asistir aunque no iba a firmar el convenio en todo caso. Juan Metidieri, de Apag Extremadura, delegó inicialmente en su secretaria general, Dolores Contador, aunque el cariz que fue tomando la negociación hizo que se presentara en Mérida tras la reanudación del encuentro que hubo tras la comida de las dos de la tarde.