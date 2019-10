Los sindicatos agrarios proponen un mediador para el convenio del campo Jornaleros durante la campaña de la fruta de este año en las Vegas Altas del Guadiana. hoy Las dos partes acudieron esta primavera a un árbitro para fijar el nuevo salario mínimo tras semanas de enfrentamiento CELESTINO J. VINAGRE Jueves, 24 octubre 2019, 08:08

MÉRIDA. Cada negociación para firmar un convenio del campo ha sido a un persistente dolor de cabeza durante meses. Los portazos entre los representantes de los trabajadores y las organizaciones profesionales agrarias han sido sonoros pero, al final, siempre ha habido acuerdo para poner en marcha una norma que rige la actividad y el salario de 61.000 jornaleros extremeños y unos 7.000 empresarios agrícolas. El último convenio se firmó el 27 de julio de 2016 (con vigencia hasta 2018), aunque no lo suscribió la Asaja Cáceres de Ángel García Blanco.

Desde principios de año, los representantes de los empresarios agrarios y de los jornaleros mantienen contactos para consensuar un nuevo convenio, que, sin embargo, parece más lejano que nunca. Tanto que solo parece que puede salir adelante con la aparición de un mediador. Un árbitro. Es la figura que reclaman los sindicatos (y que la patronal agraria no rechaza de antemano aunque tampoco dice que sí) para intentar salir del bloqueo.

«Lo primero que tienen que decir antes es si están dispuestos a ceder algo. Hasta ahora los sindicatos se están mostrando muy rígidos. Si siguen con ese planteamiento de antemano no tiene sentido un mediador», explica Juan Metidieri, presidente de Apag Asaja. «Puede ser la única salida posible visto hasta ahora por la cerrazón de los representantes de los empresarios agrarios», confirma Saturnino Lagar, secretario de la Federación de Industria y Agro de CC OO.

«La selva no le viene bien a nadie», indica CC OO ante la opción de regirse por el Estatuto de los Trabajadores

El desencuentro arranca desde principios de año. El debate del convenio del campo estuvo frenado por la aplicación de la subida del salario mínimo interprofesional fijada por el Gobierno a partir del 1 de enero. Las dos partes discrepaban de la cuantía y tuvo que ser un laudo (resolución de obligado cumplimiento de un mediador de la Administración) el que la fijó, dando la razón a la postura defendida por los representantes de los trabajadores.

Atasco

Superada la cuestión salarial, uno de los tradicionales grandes escollos de cualquier negociación, podía pensarse que las dificultades para el convenio se reducían. La realidad es que no ha sido así. Ahora los problemas se focalizan en la flexibilidad de la jornada laboral, el coste de las horas extra y en cómo establecer el obligado control de horas de trabajo.

Las organizaciones agrarias quieren que, como se ha subido el salario mínimo, suban también las horas anuales de trabajo. Que pasen de las 1.768 fijadas ahora en convenio a 1.826, establecidas en el Estatuto de los Trabajadores.

«Nos parece algo lógico si se sube el salario. Y más cuando ya hemos hecho un esfuerzo económico importante», dice Metidieri. «Es absurdo. La jornada laboral anual solo afecta a 13.000 de los 61.000 trabajadores del campo. La inmensa mayoría son eventuales para las campañas agrarias y sobre ellos no tendría aplicación», replica Lagar.

«Si siguen enrocados en la jornada anual muchos empresarios van a tener aún más problemas para encontrar mano de obra para sus campañas porque los trabajadores se irán con los agricultores o empresas que más le paguen, no los que ofrezcan el salario fijado en convenio», concluye el sindicalista de CC OO.

Una de las propuestas de los sindicatos es aumentar la jornada laboral de los eventuales en momentos de las campañas agrarias, «cuando sea necesario y luego compensar ese aumento de jornada por otras jornadas con menos horas cuando la actividad se reduzca». El presidente de Apag entiende que eso se podría negociar pero dijo ayer a HOY que en la última reunión con los sindicatos -la del martes- estos la retiraron. CC OO, en cambio, señaló ayer que sigue sobre la mesa.

«Los sindicatos han dicho una cosa y luego han cambiado de opinión. Por ejemplo se habló de un aumento de jornada de trabajo en determinados momentos y que estas fueran consideradas como ordinarias. Ahora dicen que sí al aumento pero que se paguen como extras», añade el presidente de Apag Asaja.

La fórmula de registro diario de la jornada laboral -«que se adapte a la lógica y las necesidades de las explotaciones», indica Ignacio Huertas, de UPA-UCE, abogando por una flexibilidad- es otro caballo de batalla sobre el que gira el debate.

Ante esta situación es posible que el 1 de enero no haya nuevo convenio. Entonces o se prorroga el actual o, si la parte empresarial lo desea, se aplicaría el Estatuto de los Trabajadores. «Habrá que valorar más adelante esa última opción. Ahora prefiero no hacerlo», expresa Metidieri. «Solo conozco a una empresa que haya preferido no tener un convenio colectivo nuevo y guiarse por el Estatuto. Eso no habla bien de ellos. La selva no le viene bien a nadie. No hay posibilidad para el desacuerdo», finaliza Lagar.