Siete tractores salen de Miajadas en dirección al Ministerio de Agricultura

Celia García Martes, 20 de febrero 2024, 09:39 | Actualizado 09:52h.

Siete tractores han salido esta mañana a las 7.45 horas de Miajadas con dirección a Madrid, concretamente al Ministerio de Agricultura, donde tienen previsto llegar sobre las 10.00 de mañana miércoles.

Durante el recorrido, que pasará por Escurial, Guadalupe, Alías, Talavera de la Reina y Móstoles, está previsto que se les unan otros 70 tractores hasta su llegada a la Plaza de la Independencia en Madrid, donde se concentrarán un total de 500 tractores llegados de toda la geografía española.

Además, mañana saldrán dos autobuses desde la localidad miajadeña con el mismo rumbo, que se sumarán a otros 12 autocares que saldrán de Montehermoso, Campiña Sur o la zona de Cáceres, para dar su apoyo a los agricultores y ganaderos. Calculan que, una vez en la capital, se concentrarán unos 200 autobuses de distintas comunidades autónomas.

Luis Cortés, representante de la organización agraria 'La Unión', como impulsores de la marcha en esta zona, ha explicado a Diario HOY que esperan que por fin el ministro Luis Planas les haga caso: «Como puede ver todo el mundo, el campo está revuelto, y lo que echamos de menos en España es la respuesta que han tenido en otros países. En Alemania o Francia, por ejemplo, inmediatamente han salido a escuchar a los agricultores. Pero aquí en nuestro país es al revés, tenemos a un ministro prepotente, que ha echado la culpa a la UE, y ahora a comenzado a culpar a las comunidades autónomas. Un ministro no está solo para cobrar un sueldo, sino para solucionar problemas».

Exigen que pongan solución a problemas que son competencia del gobierno español, como la Ley Agraria Alimentaria, el control de los puertos, las normas de importación, simplificar la Política Agraria Comunitaria,… Todo ello, afirman, es competencia del ministerio, no de las consejerías.

Señala que las 18 medidas propuestas por Luis Planas el pasado 16 de febrero son «medidas de maquillaje, para que la opinión pública piense que está haciendo algo, cuando la realidad es que no sirven para nada. Ninguna de las medidas propuestas influye en el precio de los productos, ni en la garantía, no sólo para los agricultores, sino para la salud de los consumidores que compran esos alimentos importados que no cumplen con las medidas de calidad».

Esperan no tener ningún problema a su llegada a la capital, y piden perdón por adelantado a los madrileños por los atascos, colapsos e inconvenientes que puedan causar esos 500 tractores y 200 autobuses. Pero destacan que la única forma de hacerse escuchar es poner los tractores a las puertas del Ministerio.

Cortés aconseja al ministro que se pare a pensar en por qué el campo se está movilizando, puesto que considera que es un problema que aún no ha sido capaz de detectar. Sin embargo, lamentan la información que han recibido sobre la marcha de Luis Planas a Bruselas esta misma noche, lo que consideran «una actitud muy valiente por su parte». Y avisan que, como el ministro no cambie de actitud, exigirán su destitución del cargo.