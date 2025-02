Los seguros agrarios recibirán una ayuda del 55% de la prima

JOSÉ M. MARTÍN Domingo, 8 de enero 2023, 20:23 Comenta Compartir

Durante la última campaña de tomate hubo agricultores en Extremadura que no pudieron regar sus cultivos a causa de la escasez de precipitaciones. Una posibilidad que no se contemplaba en los seguros agrarios. «En el regadío no había una línea que protegiera de la sequía», apunta Ignacio Huertas, secretario general de Upa-Uce, como ejemplo de uno de los aspectos que se deben mejorar en el diseño de las pólizas.

El objetivo, según las organizaciones agrarias, debe ser que los seguros sean más atractivos para los agricultores y así lograr una mayor cobertura de los cultivos. «Si los agricultores no aseguran es porque hacen sus cuentas y no les compensa», indica Huertas, que también entiende que los empresarios del campo deben concienciarse de que es necesario contratar pólizas que les protejan ante imprevistos.

En la actualidad hay mucha diferencia entre la cobertura que tienen los cultivos. Por ejemplo, los frutales o el tabaco están asegurados casi en su totalidad, pero en las cerezas no terminan de implantarse los seguros a pesar de que sí aumentan poco a poco las parcelas aseguradas.

La Junta aportará ocho millones de euros para complementar las bonificaciones

La mayor siniestralidad que viene de la mano del cambio climático hace que los seguros agrarios sean más necesarios que nunca. «Hay que seguir trabajando para que los seguros se puedan contratar, porque los daños en los cultivos no dependen del buen o mal hacer del agricultor», remarca Huertas, que cree que los seguros garantizan cierta rentabilidad para el trabajo de todo un año y aportan tranquilidad a los empresarios del sector agrario.

Para fomentar la contratación, el Ministerio de Agricultura ha elevado el presupuesto de la línea de ayudas destinada al pago de las primas.

La cuantía aprobada para 2023 es de 317,7 millones de euros. De esta forma se prevé que la subvención, por término medio, se aproxime al 40% del coste de la póliza. A esa ayuda hay que sumar la que concede la Consejería de Agricultura, que volverá a ser del 40% de la concedida por el Estado, excepto en el caso del módulo 3C de las explotaciones de cereza –que tiene ciertas condiciones diferenciales para ajustarse a la realidad de este cultivo– que será del 60%.

La suma de ambas subvenciones no podrá superar el 65% de la cuota de la prima.

Es cierto que en algunos casos, si se da la circunstancia de que sea un joven agricultor quien suscribe la póliza o propietario de una explotación considerada prioritaria, se puede llegar a ese porcentaje. Sin embargo, las subvenciones se quedarán de media en el 55% de la prima.

Es un aumento respecto a lo que percibían los asegurados en años anteriores. «Es una vuelta a lo que había; hace dos décadas recibíamos el 60% entre lo que aportaba el Ministerio y lo que ponían las comunidades autónomas; y ahora nos acercaremos otra vez a ese porcentaje», afirma el secretario general de Upa-Uce.

Aportación regional

La Junta de Extremadura ha destinado ocho millones de euros a la presente convocatoria de ayudas. Es una cantidad que no varía respecto a la campaña anterior y el decreto especifica que se admitirán las solicitudes de las pólizas contratadas y certificadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre hasta agotar el presupuesto.

Por ello, desde las asociaciones agrarias consideran que esos ocho millones de euros se va a quedar cortos. «Las bonificaciones del Ministerio suben en diez puntos porcentuales, por lo que sería necesaria una mayor dotación económica regional para llegar a los mismos perceptores que en años anteriores», señala Huertas.

No es solo el aumento de la dotación económica lo que demanda el campo extremeño, entre sus propuestas de mejora también se encuentra una distribución más justa de las ayudas. «Entre algo más de una veintena de perceptores reciben más de un millón de euros, por lo que los 7.900 restantes se tienen que repartir los otros siete millones», explica Huertas, que cifra en unos 8.000 agricultores extremeños los que reciben anualmente subvenciones para el pago de sus primas.