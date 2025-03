Cómo hacer rentable la resina de los pinos

Hasta los años 40 del siglo pasado, España era el tercer país exportador de resina en el mundo. Una posición que fue bajando –aunque se ... alcanzara la máxima producción en el 61, también la época de mayor esplendor en Extremadura– hasta la entrada de China en el sector y, posteriormente, el ingreso de España en la UE.

Desde entonces y hasta 2013, el sector resinero tuvo unos niveles muy bajos de producción tanto en la región como en el país. Sin embargo, la crisis económica de 2008 provocó que la población rural volviera a mirar a los pinos, a la resina, como una posible salida. Al fin y al cabo, era un trabajo que permitía cobrar unos mil euros durante ocho meses al año y también poder complementarlo con otros empleos.

Fue entonces cuando Extremadura se dio cuenta del potencial que tenía la resina. Una materia prima de aprovechamiento forestal –no leñoso, como puede ser el corcho–, que tiene miles de aplicaciones: en cosmética, farmacia, perfumería, pinturas, tintas, pegamentos, joyería... Un producto altamente demandado por las industrias –sobre todo la colofonia, una de las dos partes en las que se divide la resina, junto con el aguarrás–, ya que todo lo que se produce se vende. Todo.

El sector resinero pasa ahora por un periodo de incertidumbre por los nuevos métodosEn este proyecto también se tratan las posibilidades para evitar incendios forestales

Aun así, el sector, muy presente en Sierra de Gata, Las Hurdes, La Vera, la Siberia extremeña y menos en Monesterio, cuenta varios con problemas en la región: falta formación profesional y cualificación, tiene precios muy variables, tiene poca inversión privada, existe la competencia grande en zonas como Castilla y León –referencia del sector– o inexistentes convenios laborales, entre otros muchos inconvenientes.

El proyecto

Una posible solución a estos problemas es Go Resinex, un proyecto para mejorar el sector resinero en Extremadura que nació para poner en contacto los diferentes agentes que trabajan en el medio y así poder aumentar la competitividad del mismo.

Organizado por Ambiente e Ingeniería, Jardintec, Jogosa y Recursos Forestales, el proyecto comenzó el 1 de julio de 2020 y ha terminado este 30 de junio de 2022, a falta de realizar la memoria de la iniciativa.

«En estos dos años –explica Federico Julián, ingeniero de montes de Ambienta y que forma parte del equipo coordinador– el proyecto se ha centrado mucho en el fomento de la profesionalización con tres ejes prioritarios: innovación, economía y la formación de los resineros».

Todo nace tras la recuperación de los métodos tradicionales para recoger la resina en los años posteriores a la crisis, cuando se empieza a investigar con nuevas herramientas y técnicas de productividad. Así, dentro de la innovación, el primer eje, se le ha dado importancia al uso de tecnologías como drones o teledetección, para controlar las masas forestales y que se puedan planificar los pinos para resina.

En cuanto a la economía, se ha trabajado en cómo puede afectar la competitividad no solo nacional –Castilla y León sobre todo, también Galicia y Andalucía– sino internacional, como China y Brasil, grandes exportadores resineros. En Extremadura, además, cabe destacar que no hay una primera transformación: se vende de primeras, sin valor añadido, por lo que el precio baja de forma considerable para los clientes.

«En la vuelta del sector resinero a la región los trabajadores se sacaban 1.000 euros al mes durante los ocho meses de trabajo –excepto los de invierno–. Con 5.000 pinos, ese dinero se ganaba fácil. Con 10.000 pinos, 2.000 euros. Y era compatible con trabajos en invierno. En un pueblo pequeño eso estaba bien, ahora todo se complica. Las materias primas han subido de precio y vuelve otra vez la incertidumbre también por los cambios de método», indica Julián.

Antiguo vs moderno

Una de las claves del futuro del sector pasa por los métodos de recogida de resina. De toda la vida, la manera antiguo, la tradicional –aunque también se hace ahora– consistía en raspar las caras de los pinos cada año: norte, sur, este y oeste. Se raspaba, se ponía la pica –la chapa por donde cae la resina– y, durante el verano, cuando el Sol calentaba la cara del árbol y hacía exudar a los pinos, goteaba la materia prima, que bajaba hasta los potes, donde se iba almacenando y recogiendo la resina una vez por semana.

Lo cierto es que en Extremadura la resina es buena porque sus pinares tienen procedencia de masas forestales con largos turnos (árboles con una larga vida), además de que su recogida es sostenible. Por otro lado, al ser una nueva –aunque vieja– actividad, los pinos no están colocados correctamente, con separación para que les dé mejor el calor, por lo que se pierde productividad.

Por otro lado, en el método moderno, en lugar de raspar toda la cara del árbol, se hace un pequeño orificio. Y en ese se conecta una bolsa de plástico y la resina sale directamente, sin insectos, pura. Va del árbol a la bolsa. Sin embargo, lo que parecía una revolución, no ha sido capaz de dar respuesta a las expectativas generadas. «Han tenido que abandonar este método por falta de patentes, materiales para bolsas, etcétera. No está claro todavía que sea mejor. Hubo mucha ilusión general y se ha desinflado».

Por ello el sector resinero de Extremadura mira con incertidumbre los nuevos pasos. ¿Hacerlo con el método antiguo o con el nuevo? ¿Adaptar nuevas herramientas o seguir con las tradicionales? Lo que sí está claro, o al menos eso asegura Julián, es que la región se encuentra en una encrucijada, y que muchas de estas adaptaciones marcarán el futuro del sector.

El tercer eje, la formación, aunque se ha subsanado con Go Resinex, también era una de las patas cojas del sector en Extremadura. Ahora, con la nueva cualificación, actualizada, la resina tiene grandes posibilidades en la región. A eso también se le suma la calidad de la resina de los pinos extremeños, que son un ecosistema forestal de gran extensión en el oeste peninsular, o la baja necesidad de inversión para generar empleo –de un 15% a un 25% menos que en otros sectores–, así como la oportunidad de ver crecer un campo que, «sí o sí», tiene demanda a raudales.

Para crecer, solo se necesitaría, además de mejorar los tres ejes ya mencionados, una mayor inversión.

Empresas

Julián explica que una de las razones por las que no se invierte en la primera transformación en Extremadura es porque «falta un impulso empresarial claro que quiera arriesgar e invertir su dinero en la transformación de la resina». Esa falta de impulso empresarial puede venir de incertidumbres en el sector, porque es tradicional y, a la vez, los pinares están empezando a resinar ya que todo volvió en 2013. «Y las producciones no dan números que todavía sean rentables del todo para un empresario. Hay temas prácticos también: invertir en Extremadura, en lo rural, no es fácil. Se puede tener el deseo, pero la burocracia y las barreras administrativas hacen que se pueda perder varios años y la paciencia».

Según él, se tendrían que dar muchas de las condiciones necesarias para esa inversión en la primera transformación –que redundaría en más dinero– pero a día de hoy no las ve claras. «Si estuvieran claras habría avances. Este sector va muy lento, avanza solo en ciertas en zonas. Hay empresas de fuera profesionalizadas y al tener el mercado ocupado les cuesta menos venir aquí y conseguir la resina y llevarla a las industrias de transformación».

Por último, no deja de señalar la importancia que tiene el sector en los incendios forestales. O, mejor dicho, en evitarlos. Las masas forestales de estos pinos resineros son limpias, se vigilan. «Un monte en resinación es más difícil que se queme, porque tiene menos combustible de matorral y siempre hay alguien allí. Es un tiempo de detección más rápido. Si no se resinan, se queman y se pierden». La otra alternativa, para él, es el abandono. Y todas sus consecuencias.