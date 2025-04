Reduflación, un mal menor

Comenta Compartir

Metidos ya en pleno mes de agosto, nos encontramos en mitad de un verano tórrido en buena parte de nuestra geografía, y con un consumo extraordinario de recursos en el sector agrario. Algunos por volumen, como es el caso del agua, otros por coste, como la energía y el resto de los inputs agrícolas y ganaderos. En este contexto la inflación sigue disparada y los precios de la cesta de la compra son cada vez más elevados. Una tendencia que viene ya del año anterior.

De acuerdo con el Informe de Consumo Alimentario 2021 presentado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el pasado año los consumidores españoles redujeron el volumen del consumo, aunque en valor creció ligeramente. En total se gastaron algo más de 102.550 millones de euros en alimentos y bebidas. Esta ligera subida, solo un 0,5%, es un indicador de prudencia y cierto recelo por parte de la población, que no echó las campanas al vuelo y, a pesar de adquirir un 5,7% menos de producto en volumen, ya que los precios seguían creciendo, decidió no aumentar su gasto. Ya se veían las orejas al lobo. Algo que se está acentuando todavía más en 2022, debido a una inflación que crece de forma acelerada y a que las perspectivas de evolución de la economía no son nada halagüeñas. Por el momento, solo en los cinco primeros meses la venta en volumen ya ha caído el 11%

Si observamos los datos de consumo separando el gasto en hogar y el realizado fuera del mismo, en el primer caso la caída fue algo mayor, un 6,1% respecto al año anterior. Por el contrario, fuera del hogar el gasto creció más del 23%, algo normal si se tiene en cuenta que en 2020 se frenó en seco debido a la pandemia.

Ahora solo queda esperar que el conflicto entre Rusia y Ucrania se resuelva lo antes posible y, en consecuencia, se regularice el mercado energético y el del cereal, entre otros. Si esto se produjera, algo que por el momento no se vislumbra, la economía se debería reequilibrar, y volveríamos a consumir más, tanto en valor como en volumen.

En esta situación alimentaria, la posibilidad de que la industria elabore los mismos productos, reduciendo ligeramente el tamaño o gramaje de los mismos, se plantea como una alternativa real para poder amortiguar la reducción de márgenes y paliar algo la crisis del sector. Es lo que se ha venido a llamar reduflación. Recordarán que hace algo más de cinco años y en otro contexto económico, la multinacional Mondelez, fabricante de Toblerone, decidió aumentar el espacio entre las pirámides de chocolate de esta célebre chocolatina, consiguiendo así pasar de 170 a 150 gramos, en su formato tradicional, abaratando sus costes de producción. Esto desató una intensa crítica entre los amantes de este producto a través de los canales sociales.

¿Es esto criticable? La realidad es que estamos sobre alimentados y que reducir la dosis de muchos alimentos transformados sería, en muchos casos, también bueno para la salud. En definitiva, pagaríamos lo mismo mejorando nuestra salud y disfrutando de igual manera, ya que en buena parte de los alimentos, el placer no nos lo proporciona el tamaño de la dosis que consumimos. ¿Que la industria ganaría más? Quizás en una situación normal, desde luego no en la actual, pero seguro evitaría reducir costes por otro lado, como por ejemplo los de personal. Por tanto, una estrategia, cuanto menos digna de ser planteada, sobre todo si se acomete con transparencia.

Y en este contexto de contracción del consumo, el Producto Interior Bruto (PIB) del sector primario está bajando. Solo en el segundo trimestre de este mismo año cayó un 1,9% con respecto al primero, según los últimos datos de contabilidad nacional publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).