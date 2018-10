Publicada la normativa para la concesión de nuevos viñedos EFE Miércoles, 31 octubre 2018, 08:25

El Boletín Oficial de Estado publica hoy el Real Decreto 1338/2018, aprobado por el Consejo de Ministros el 26 de octubre, que regula el potencial de producción vitícola y que mejora el procedimiento de concesión de autorizaciones para nuevas plantaciones de viñedo.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) explicaba el pasado viernes tras la reunión del Consejo de Ministros que esta nueva disposición es consecuencia de los cambios introducidos en el sistema de autorizaciones por la modificación de la normativa comunitaria que entró en vigor en enero de 2018.

En este sentido, se incluye un nuevo criterio de admisibilidad que exige que el solicitante no tenga superficies de viñedo ilegal o no autorizadas.

Además, se añade un límite máximo de cinco hectáreas de superficie admisible por solicitante y la exigencia de ser joven viticultor para cumplir con el criterio de prioridad de buen comportamiento previo.

Esto implica que el solicitante no tenga viñedo abandonado, plantaciones ilegales o no autorizadas y que no haya incumplido algún compromiso obligatorio para la concesión de la autorización.

El Real Decreto, de aplicación para las nuevas plantaciones de 2019, recoge modificaciones para adaptar el texto a la nueva normativa comunitaria, para dar mayor claridad en su aplicación y actualiza las variedades de uva de vinificación autorizadas.