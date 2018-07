Los productores extremeños de cava lamentan no tener representación en el consejo regulador Cava embotellado en una de las bodegas de Almendralejo inscritas en la denominación de origen. Las candidaturas catalanas se han impuesto en las elecciones EFE Viernes, 27 julio 2018, 16:20

Los elaboradores y productores extremeños inscritos en la Denominación de Origen (DOP) Cava han lamentado hoy no haber logrado tener representación en el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP).

Las candidaturas catalanas se han impuesto en las elecciones al Consejo Regulador de la DOP Cava, celebradas después de cinco años y donde, por primera vez, se ha votado en tres de los cuatro censos, de explotaciones vitícolas, titulares de bodega y titulares de explotaciones vitícolas.

A estas elecciones concurrían viticultores del Cava, la Federación de Cooperativas Agrarias de Cataluña, la Asociación Vinícola Catalana y otras candidaturas de Requena y Extremadura.

APAG Extremadura Asaja ha sido la única organización profesional agraria de España que se presentaba a estas elecciones y, por ende, la única de esta región.

Los empresarios elaboradores del cava D.O de Almendralejo han lamentado no haber logrado representación, aunque han reconocido que eran conscientes de que no tenían suficiente número de apoyos para lograrla, tal como ha afirmado a EFE el empresario Marcelino Díaz, uno de los impulsores del cava en Extremadura.

Por ello, según ha agregado, iniciaron un acercamiento con las candidaturas de la Comunidad Valenciana y La Rioja para presentar una candidatura conjunta con opciones, objetivo que finalmente no fue posible y que Díaz ha lamentado.

A pesar de ello, no descartan en un futuro poder retomar esas conversaciones con la idea de presentar una candidatura conjunta de cara a las próximas elecciones.

No obstante, la Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo, la organización agraria asociada a APAG-Asaja, ha calificado el resultado de las elecciones de «bueno», pero ha tildado de «mala» la participación en dichos comicios.

Su técnico y portavoz, Santiago Prieto, ha manifestado que el porcentaje de participación «ha sido bajísimo», un 37 por ciento en Extremadura, aunque ha apuntado que esa circunstancia también se ha repetido en todas las zonas geográficas.

De un censo extremeño de 262 electores, sólo votaron 96 en la mesa instalada en Almendralejo, la única en Extremadura.