«Los premios son un respaldo al trabajo realizado» Miguel Ángel Benítez, en la Feria de Trujillo. :: JSP Este pacense regenta una quesería junto a su familia y desde ahí, llega a distintas partes de España y Europa Miguel Ánel Benitez Quesero JAVIER SÁNCHEZ PABLOS Viernes, 28 diciembre 2018, 08:14

Miguel Ángel Benítez es conocido en el sector, y acuder a los diferentes eventos profesionales. Al que no falta desde hace años es a la Feria del Queso de Trujillo. Este pacense es uno de los responsables de la Quesería Prado de Llera. Comenzó en este mundo junto a su hermano, previa formación como maestros queseros en Albacete. Arrancaron con la quesería en el año 2001.

-¿Qué tipos de quesos elaboran?

-Comenzamos con el queso de oveja de leche pasteurizada. Luego fuimos metiendo el queso de oveja curado con manteca y romero, que es uno de nuestros productos que tiene más aceptación. En los últimos años hemos elaborado con leche cruda. Todos ellos en gran formato, tipo manchego. Vimos que tenía más salida comercial, porque se puede transformar en medios o cuñas.

-¿La calidad?

-Siempre hemos intentado superarnos. La calidad ha ido a más. Utilizamos leche de oveja merina, es la autóctona de aquí y la que mejor calidad tiene para nuestro producto. La técnica se ha ido perfeccionando. También se ha ido mejorando la fábrica para obtener el mejor producto y perfeccionar el proceso. Al final, todo suma hasta tal punto que hemos tenido algunos premios. En 2007, ganamos en la Feria del Queso de Trujillo el premio en la modalidad de oveja pasta dura. Ahora, en el 'World Cheese Awards 2018', hemos recibido una medalla de oro al queso curado al romero, y una medalla de bronce, al queso de leche cruda.

-¿Qué supone estos premios?

-Supone seguir apostando por la calidad e intentar siempre mejorar. También es un respaldo al trabajo realizado y un aval para llevar el producto al cliente. Sin duda, estos galardones dan prestigio.

-¿De dónde les llega la leche?

-Tenemos un acuerdo con la cooperativa ganadera de Castuera, que es la que suministra la leche. De esta forma, tenemos una estabilidad en la producción durante todo el año.

-¿Y los precios?

-Hay que tenerlos muy en cuenta. Unos céntimos de subida nos repercute mucho, porque se necesitan seis litros de leche para un kilo de queso. A este incremento, le tenemos que sumar el impuesto del gasoil que entra ahora en enero. Todas las agencias de transporte suben a primeros de año los precios por ese impuesto. Todo ello supone un gasto extra que no depende de nosotros. En la actualidad asumimos los costes e intentaremos retener los precios, pero hay que ver cómo evoluciona. Si la leche no baja, tendremos que incrementarlo al queso, no solo nosotros, sino todo el sector.

-¿Se deben pasar muchos controles sanitarios?

-Todo comienza con el análisis de la leche. Se envían muestras al laboratorio en cada descarga para que haga ese análisis o estudio. A partir de ahí, se comienza la elaboración. En el proceso de la pasteurización, se hace un tratamiento térmico para eliminar bacterias malignas que puede haber. Además, se consigue un producto más lineal en cuanto a la calidad. Seguidamente, la leche pasa a la cuba, donde se añadiría el fermento y el cuajo. Luego, llegaría el corte de la cuajada, para pasar a los moldes de prensa. Después, vendría la sal. De ahí, se escurre y va al secadero.

-¿Hacia dónde van los quesos?

-Se distribuye por toda la península. Parte también va a Francia, Alemania, Inglaterra. Por supuesto, Extremadura se lleva el 60 por ciento de la venta.

-¿Cómo se hace esa distribución desde un pueblo pequeño?

-Gracias a las redes sociales y a Internet, llegamos a todo el mundo. A través de distribuidores de Madrid y Barcelona, de un consorcio de empresas para exportación, así como de la mano de la Junta, hemos hecho misiones fuera de España y hemos conseguido clientes. También asistimos a ferias y a encuentros profesionales.