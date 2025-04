Comenta Compartir

El domingo votan agricultores y ganaderos. Son las elecciones del campo, que nunca tuvieron demasiada importancia ni agitaron la vida política, pero esta vez es ... diferente. El campo, así, en general, se ha convertido en motivo de controversia trascendente. Nunca como en el último año se ha visto a tanto político, sobre todo de derechas, ordeñando, pastoreando, visitando granjas, subiendo a un tractor o dando un mitin en una era. Además, declaraciones de políticos sobre la carne, el vino o el pan, que hace años no tenían mayor importancia, ahora se convierten en titulares, editoriales y temas de debate durante semanas. Las manifestaciones de campesinos, que solían ser apasionadas, son ahora incendiarias, tremendas y hasta con estrategias soterradas de provocación en busca de la acción de los antidisturbios-reacción consiguiente de los manifestantes. El campo está más politizado que nunca, los partidos buscan controlarlo y han reaccionado ante estas elecciones como no lo habían hecho hasta ahora. El PSOE, que siempre había mirado estas elecciones de lado, sin mojarse, esta vez se las ha tomado en serio. El PP, que ya antes se movilizaba, está ahora en ascuas porque sabe que el poder del campo es estratégico. Vox presume de ser el partido más campero y hasta Podemos se acerca tímidamente a un sector donde no tiene tanta presencia como sus oponentes. Los resultados del domingo son determinantes políticamente y ahora solo cabe esperar que, pasadas las elecciones, las organizaciones agrarias no se conviertan en brazos ejecutores de los partidos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

La Desbrozadora