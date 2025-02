Orellana espera volver al arroz

Jesús Manuel Calderón confiesa con resignación que cierra el 2022 como el peor año de su vida. «La sequía te cambia la vida por completo. ... De tener un trabajo diario en los bancales a no moverte de casa para nada».

Barbecho obligado en su día a día. Lo nunca visto en los arrozales de las Vegas Altas. «Mi padre nunca conoció un año así».

Por eso espera que su hijo no tome el relevo. Demasiados frentes en cada cosecha. Pocos se han alegrado tanto como los comuneros del arroz del diciembre lluvioso que cambió la dinámica en el campo.

«Hemos estado muy pasivos y lo del año pasado nos ha hecho reaccionar, por eso nos unimos todos»

Siguen acumulando los embalses que nutren al Canal. «Estamos optimistas y con esperanzas porque creemos que vamos a tener agua». Quieren sacar los cultivadores de las cocheras.

El de Orellana recorre la franja arrocera más productiva de Extremadura. Pero decidieron los regantes no cultivarlo para salvar el maíz o el girasol de la sequía. Para entender la dimensión del sacrificio que hicieron basta un dato. Extremadura pasó de más de 20.000 hectáreas plantadas en 2021 a menos de 2.000en 2022. Lo poco que su puso fue en el Zújar y en sur de Cáceres. Donde menos presión había de maíz o tomate.

Ejerce Jesús Manuel de portavoz de una plataforma arrocera recién creada en el Orellana que nace a raíz de la sequía. Creen que no todos los agricultores han hecho el mismo esfuerzo para superar la escasez.

Dieciséis cooperativas se han unido para sacar músculo y criticar ahora la brecha que ha dejado el reparto de la temporada pasada. También técnicos, ingenieros y comerciales de la zona se han sumado.

El Canal mueve la economía de pueblos como Palazuelo, Torviscal, La Puebla de Alcollarín, Ruecas, Villar de Rena y otras pedanías de Don Benito y Villanueva. «Hemos sido muy pasivos y lo del año pasado nos ha despertado. Sacamos los dientes ahora para defendernos». No se imagina el portavoz otra campaña a ingresos cero por producción en las Vegas Altas porque sus compañeros ya le han dicho que se puede trabajar con la reserva actual.

En teoría, cedieron sus dotaciones a cultivos más sociales a cambio de ayudas compensatorias. Pero no a todos les han llegado. De momento, lamentan, solo han cobrado los que tienen por encima de treinta hectáreas. Sigue habiendo al día de hoy comuneros sin ayudas y sin arroz que vender a las cooperativas.

«Es normal que la gente esté deseando volver a sembrar, las compensaciones no salen como se anuncian». Les dijeron 500 euros por hectárea de específica más trescientos euros de la general. Pero en realidad, los 500 por no sembrar vienen de lo que pierden de la acoplada y de la integral del régimen de la PAC. El balance de lo que tienen un año después y lo que les dijeron no cuadra. Las cuentas tampoco y no quieren que se repita el reparto.

«Si echas cuenta lo que te dan por lo que pierdes, no sale una ayuda real. No nos están dando nada. La conclusión que sacamos es que lo importante es sembrar. Que nos den el porcentaje de agua que nos corresponda como al resto y a hacer nuestro trabajo».

Y alzan la voz ahora, a poco más de un mes de que empiecen a nivelar las parcelas. Se consideran regantes como todos los que viven del Canal y reclaman su dotación según la capacidad de Confederación para la agrupación de regantes. «En nuestra zona, los arroceros fuimos los únicos que sufrimos la sequía, el resto pudo sembrar. Más o menos, pero hicieron una campaña. Nosotros nada». Insisten. Y no solo por discriminación renuncian al sacrificio. También piden volver a los bancales por sostenibilidad.

Las cooperativas advierten que ningún socio podría aguantar dos campañas a cero. La brecha sería insalvable si se repite la estrategia. Los ERTE en algunas cooperativas no se pueden prolongar más. Son el último escalón de un mercado global en manos de multinacionales.

Y nadie está salvo de importadores asiáticos que garantizan el abastecimiento a las multinacionales aunque vengan con granos de peor calidad. Acaban ocupando los mercados europeos y se tiran los precios. Con lo que ha costado remontarlos en las últimas campañas.

«Las reservas de agua deben repartirse entre los comuneros porque somos primero regantes y luego arroceros», repite con insistencia.

El ciclo arranca en la última semana de febrero. Nivelar la tierra hasta abril y sembrar en mayo. Arrancan en seco. En directa casi todos y nivelan el terreno al milímetro para reducir al mínimo los encharcamientos. Dicen que pocos cuidan tanto el agua disponible como los arroceros. Han aprendido a sacar adelante las parcelas con 6.000 hectómetros cúbicos por hectárea, un volumen similar a lo que demandan otros cultivos. «Es el momento de quitarnos el sambenito de que somos los que más gastamos porque las sequías van a ser comunes y siempre nos miran a nosotros».

Antes cogían el agua en mayo y ahora no encharcan hasta mediado de junio. Ahorran más de cuarenta y cinco días por ciclo. Porque también cortan antes. Como muy tarde a finales de agosto, no esperan ya a mediados de septiembre como era habitual hasta no hace mucho tiempo en el Canal.

Nadie ha estado a salvo de la escasez, pero comparando datos, la estrategia no ha sido equilibrada.

Según la sectorial nacional, el año pasado se cosechó sobre 300.000 toneladas en todo el país. La media habitual en campañas sin restricciones por la sequía se va hasta las 700.000. Es decir, menos de la mitad. Por territorios arroceros, Andalucía bajó un 42% su superficie, se mantuvo bastante mejor a pesar de que allí también hubo limitaciones.

Extremadura, en cambio cerró con un 90% menos. Llama la atención que en Aragón la merma fue del 25%. Con estos datos, explican en la plataforma del Canal de Orellana, se ven como los que más han sufrido la sequía en toda España. A estas diferencias también apelan en Orellana. No tiene sentido, explican, que ante una sequía estructural que afecta a todas las cuencas, en algunas comunidades se les considere un sector estratégico al que no se le niega agua y en Extremadura, en cambio, se obliga al barbecho. «Cuando hablamos de abandono administrativo es porque lo vemos con datos y nos comparamos con otros sectores y otras comunidades».

Entienden que las 140.000 toneladas que sacan cada año de las vegas del Guadiana soportan la economía de muchos pueblos y eso no se tiene en cuenta en las mesas de negociación del uso del agua en la región.

En el panorama nacional, España opera como un país exportador. Y Extremadura aporta a esa exportación porque mucho de lo que se produce en las Vegas Altas se venden a comercializadoras que luego lo distribuyen a los mercados internacionales como arroz valenciano.

Aunque se haya criado en el Guadiana. Y este es otro problema endémico que sufren. Al no cerrarse el ciclo con industrias transformadoras de volumen, no tienen respaldo social.

Tres tipos de grano salen de aquí. El corto tiene una forma más redondeado. Aborio o Vianole Nano son las variedades más conocidas en esta tipología. El medio se consigue en variedades como Camaroli y Bomba. El por último están los largos, que tienen en las últimas campañas mejor cotización en los mercados internacionales, de ahí que desde la agrupación de cooperativas animen a los socios a decantarse por los largos. Lo poco que se ha sembrado este año ha sido largo.

Pero en Orellana aspiran a que algún día mucho de lo que se siembra allí, también se venda desde allí. «Pero si no nos dejan ni sembrar, volvemos para atrás. Vamos al revés».