«Ojalá no desaparezca el cultivo del tabaco»

Luis Miguel Ramos | Mecánico
Viernes, 24 mayo 2019

Al igual que la inmensa mayoría de habitantes de la comarca, Luis Miguel Ramos tomó contacto con el sector agropecuario de forma temprana. Primero trabajando en la explotación de un familiar y más tarde como mecánico de tractores.

-¿Cómo fue su primer contacto con el mundo del campo?

-En la explotación de mi cuñada, que cultivaba tabaco y pimiento. Tenía 16 o 17 años y como no sacaba muy buenas notas... pues me puse a trabajar.

-Sin embargo decidió no seguir por ese camino, a pesar de que sus abuelos también eran agricultores. ¿Por qué?

-Mis abuelos sí, tenían tierras y demás. Pero luego ya mi padre también se dedicó a otra cosa. Era camionero. Además, lo cierto es que no me gustaba mucho, aunque por contra mi pareja sí que se ha dedicado a ello durante mucho tiempo.

-No obstante siguió en contacto directo con los agricultores, reparando sus tractores...

-Así es. Durante dos años estuve trabajando en otro taller de maquinaria agrícola ubicado en Tiétar y luego pasé por otros, hasta ahora, que estoy en Talleres Jucar de Talayuela. Aquello fue hace doce años y ya entonces los agricultores estaban preocupados porque el tabaco se pagaba poco, mientras que producirlo costaba mucho. Además, estaba el tema de las subvenciones, que las estaban recortando, lo que les suponía más problemas económicos para cubrir gastos. Y eso fue, como he dicho, hace doce años. Así que ahora están peor todavía.

-Comentaba que su pareja sí continuó trabajando en el campo, pero que ahora también lo ha dejado. ¿Por qué?

-Para estudiar y prepararse otra cosa. Aunque la gusta el campo no puede estar dependiendo de ese trabajo, ya que solo la emplean por temporadas. Para plantar el tabaco, para repelar (recolectar la hoja de la planta), etcétera. ¿Y el resto del año?. Así que piensa como yo, que al final es mejor buscarte otra cosa, así que ahora se está preparando para auxiliar de geriatría, que es un empleo más estable y tendría trabajo para todo el año.

-Además comenta que es una tendencia general...

-Sí. De entre todos mis amigos tan solo una ha decidido dedicarse a la agricultura, es encargado de riego en una finca. Y bueno, luego otro a algo relacionado con el sector, ya que es perito agrónomo. El resto no lo queremos porque además de que solo hay trabajo por temporada también es muy sufrido. Y si encima empiezan a quitar las subvenciones... veremos a ver lo que ocurre al final.

-¿Se refiere a que su cultivo podría desaparecer?

-Claro, si al final no es rentable... Pero vamos, que no me imagino esta zona sin el cultivo del tabaco, ya que al final todos dependemos un poco de él, ya que sigue generando bastante mano de obra y riqueza para la zona. Si algo nos caracteriza es el cultivo del tabaco y el pimiento. Si el agricultor tiene dinero se lo gastará en el bar... o en arreglar su coche. Si no tiene dinero, ya sabes. Al final nos afectaría a todos.

-También se habla de cultivos alternativos...

-Sí, por ejemplo del maíz. Pero vamos, evidentemente no genera la misma mano de obra, ni riqueza para la zona. Ojalá se mantenga el cultivo del tabaco, creo que es fundamental para que en esta zona todos sigamos teniendo trabajo, aunque sea en otros sectores, porque al final todo está relacionado.